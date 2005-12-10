سوريه هرگونه تصميم براي مذاكره پنهاني با اسرائيل را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، سوريه بار ديگر نادرست بودن اخبار مربوط به تماس هاي محرمانه با اسرائيل را مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد كه هدف از چنين ادعاهايي، گمراه كردن افكار عمومي بين المللي از طريق اشاره به اين است كه بگويند سوريه به علت فشارهاي وارده بر آن ضعيف شده است.

يك منبع اطلاع رساني سوريه نيز اخبار برخي رسانه هاي گروهي كه از تماسهاي پنهاني كشورش با اسرائيل خبر داده بودند، تكذيب كرد.



وي تاكيد كرد كه هيچ چيزي وجود ندارد كه سوريه را بترساند .



به گفته وي، سوريه هر شكل از تماسهاي مخفيانه را با اسرائيل رد مي كند و بارها به صراحت گفته است كه اظهارات اسرائيلي ها كه گاه گاهي تكرار مي شود با هدفهاي تبليغاتي و سياسي و گمراه كردن افكار عمومي و اشاره به اينكه سوريه به علت فشارهاي قدرتمند بر آن ضعيف شده است، مطرح مي شود.



وي به تلاشهاي سوريه براي برقراري صلح فراگير واقعي در منطقه كه اولين پايه اش پايان اشغالگري است، بر اساس طرح صلح عربي و قطعنامه هاي بين المللي و فراهم كردن مستلزمات امنيت و ثبات در منطقه اشاره كرد.

از سوي ديگر يك منبع مطلع اين نكته را كه سوريه طرح محرمانه اي براي ازسرگيري مذاكره با اسرائيل ارائه كرده باشد، تكذيب كرد .



وي به الشرق الاوسط گفت : سوريه هيچ تحرك مخفيانه اي در اين زمينه انجام نداده است و بارها تاكيد كرده است كه از روند صلح حمايت مي كند و توجه خود را به ازسرگيري مذاكرات صلح نشان داده است.

به گفته وي، اين اسرائيل است كه صلح را رد مي كند درحالي كه سوريه بارها تاكيد كرده است كه هيچ تحرك سري در اين زمينه ندارد و هرگونه تماس مخفيانه را با اسرائيل رد مي كند زيرا چيزي براي پنهان كردن ندارد و خواهان صلح و ازسرگيري علني مذاكرات است.

به گفته وي، اگر اسرائيل واقعا تمايل به صلح دارد، سوريه نيز آماده است و به صراحت و بدون هيچ يپش شرطي بر اساس قطعنامه هاي 242 و 338 به عنوان مرجع بين المللي آماده چنين مسئله اي است.