ثبت نام براي دريافت تسهيلات خود اشتغالي صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي فردا( شنبه) آغاز مي شود

رييس گروه بازاريابي دفتر بازاريابي و بررسي اقتصادي شركت پست در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: متقاضيان ثبت نام دريافت تسهيلات خود اشتغالي مي توانند از پنجم تا بيست وپنجم مهرماه با مراجعه به دفاتر پستي سراسر كشور و پرداخت 2000 ريال يك جلد دفترچه راهنما، يك برگ فرم درخواست كامپيوتري و پاكت مخصوص كارنامه و ارسال مدارك را دريافت نمايند.

حجت الله فتحي تفرشي افزود: تسهيلات خود اشتغالي صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي با كارمزد شش درصد و بازپرداخت چهار ساله به متقاضيان پرداخت مي شود.

وي گفت: صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي حداكثر تسهيلات پرداختي به هر نفررا 30 ميليون ريال تعيين و اعلام كرده است كه پرداخت تسهيلات از طريق بدست آوردن حد نصاب امتياز و اولويتهاي صندوق بسته به نوع طرح تعيين مي شود و ارسال مدارك هيچ گونه تعهدي براي صندوق ايجاد نمي كند.

فتحي تفرشي ، شرايط استفاده از تسهيلات صندوق را داشتن سن بين 18 تا 40 سال، بيكار بودن، داشتن كارت كاريابي تا قبل از مردادماه 82 و دريافت نكردن تسهيلات اشتغال از هيچ بانك يا سازمان مالي بيان كرد.

رييس گروه بازاريابي دفتر بازاريابي و بررسي اقتصادي شركت پست افزود: متقاضيان مي توانند فعاليت مورد نظر خود را با توجه به علاقه و رشته تحصيلي انتخاب كنند و فقط كساني كه متقاضي دريافت تسهيلات ايجاد آموزشگاه مي باشند بايد مدرك مربيگري متناسب با فعاليت انتخابي را داشته باشند.

وي افزود: بيش از يك ميليون دفترچه راهنماي درخواست تسهيلات اشتغالزا در دفاتر پستي سراسر كشور توزيع شده است.

فتحي تفرشي آخرين مهلت براي ارسال مدارك را 25 مهرماه سه هفته پس از آغاز توزيع پستي دفترچه اعلام كرد .

