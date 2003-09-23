تاكيد مسلمانان بر نقاط مشترك ضرورتي حياتي براي جهان اسلام است



به گزارش خبرنگار سياسي مهر، خاتمي تاكيد كرد : وحدت و يكپارچگي حول كلمه توحيد، و پرستش خدا و تاكيد بر مشتركات از ضرورياتي كه جهان اسلام بايد به آن توجه خاص داشته باشد.

وي افزود: لازمه اين وحدت پرهيز از پرستش غيرخدا و نفي همه صورت هاي شرك از جمله شرك اعتقادي، اجتماعي و سياسي است.

خاتمي ادامه داد: وحدت حول فلسفه بعثت پيامبران يعني اقامه قسط و عدالت در همه صورت ها ، در همه جوامع اعتقاد به عدالت سياسي، فرهنگي، اجتماعي و علمي پذيرش آزادي و حرمت انسان، انسان از آن جهت كه انسان است محترم و آزاد است كه دستور خدا و پيامبر اكرم نيز همين است.

رئيس جمهوري تاكيد كرد: وحدت بايد در اين باشد كه اساس رابطه ميان مسلمانان برادري، صفا، حسن ظن است، از سويي رابطه با دگر انديشان نيز بر همين منطق استوار است. منطق جدال احسن يعني رفتار با منطق توام با عطوفت با ديگران كه اين اصل مشخص اسلامي است.

وي با تاكيد بر اينكه اهتمام بر مدار وحدت و مدار ديانت در اسلام يعني نيايش و نماز از ديگر راههاي رسيدن به وحدت در جهان اسلام است ، گفت: وحدت پيرامون اقامه نماز مي تواند به عنوان سمبل و الگو قرار گيرد و از سويي نيز گرايش به عقل و تدبر زيرا عقلانيت پايه اسلام است.

رئيس جمهوري همچنين اظهار داشت: براي انسان تعريف هاي گوناگوني شده است اما شايد بهترين تعريفي كه مي توان ارايه كرد اين است كه انسان مخاطب كلام خدا است. در ميان همه موجودات اين انسان است كه اين افتخار را داشته كه مورد خطاب حضرت حق قرار گيرد.

خاتمي تصريح كرد: كلام خدا براي انسان از اوج عظمت خود فرود آمده است تا بر اساس ظرفيت وجودي انسان بر او نازل شود تا بتواند آن را بفهمد. فهم هر چيزي با شرايط تاريخي و اجتماعي او تناسب دارد. درست است كه كلام خدا حقيقت مطلق است اما هر چيزي در زمان و مكان بر ما مكشوف مي شود.

وي انسان را موجودي زماندار و مكان دار دانست و گفت: حقيقت مطلق براي ما در زمان و مكان مكشوف مي شود. چه بسا در زماني وجهي از وجوه حقيقت را دريابيم اما وجوه بسيار ديگري بر ما پوشيده بماند.

خاتمي ادامه داد: حقيقت مطلق وجود دارد و بدون اعتقاد به آن پايه همه مكتب ها و آئين ها لرزان مي شود. مراد از اينكه ما در زمان و مكان حقيقت را در مي يابيم به اين معني نيست كه حقيقت نسبي است.

وي نسبي گرايي را آفت زندگي انسان دانست و افزود: نسبي گرايي فلسفه وجودي آدمي را از بين مي برد.

خاتمي تاكيد كرد: تلاش مستمر براي درك حقيقت هم مورد تاييد عقل آدمي و هم مورد تاييد دين عقل گراي اسلام است.

رئيس جمهوري با تاكيد بر اينكه هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه همه وجوه حق را درك كرده است، خاطر نشان كرد: آنكه مطلق را درك مي كند، خود مطلق است، از خطاهاي فاجعه باري كه رخ داده است اين است كه انسان در سايه غرور فهم و درك خود را به جاي حقيقت مي گذارد.

خاتمي گفت: مسلمانان در مقام عمل هيچ راهي جز پايبندي به يك سلسله مقررات مدون شده ندارند، وگرنه هرج و مرج ايجاد مي شود و هرج و مرج نيز مانع پيشرفت انسان ها مي شود.



