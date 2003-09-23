علماي دين بايد براساس مقتضيات جامعه قرآن را تفسير ودرك كنند



به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر"، محمد علي نظام زاده در مراسم افتتاحيه بيستمين دوره مسابقات حفظ ، قرائت وتفسير قرآن كريم كه درسالن اجلاس برگزار شد، گفت: قرآن كريم معجزه بزرگ پيامبراسلام ومحور وحدت مسلمين وفروغ هدايت افراد بشردرطول تاريخ وجهان است ، اين كتاب آسماني به لحاظ دارا بودن ادبيات خاص براي تمامي افراد بشر قابل بهره برداري است.

وي درادامه افزود : هركس بر اساس معلومات و حجم اطلاعات و بصيرت خود و همچنين بر اساس خودساختگي دروني و تزكيه نفس مي تواند از اين كتاب آسماني بهره مند شود.

سرپرست اوقاف وامور خيريه تاكيد كرد: قرآن كتابي است كه اگر در پيشاپيش زندگي فرد قرار گيرد انسان را تا بهشت هدايت و راهنمايي مي كند ، اما اگر كسي از آن به درستي استفاده نكند، به سمت آتش دوزخ سوق داده مي شود.

وي خاطر نشان كرد: ملت ايران حرمت قرآن را نگاه داشته و پيوسته گرد آن چرخيده اند و به آن اقتدا مي كنند. و اين از افتخارات ملت ايران و كشورهاي اسلامي است و همچنين با توجه به اينكه در اين موقعيت زماني محصولات غيرفرهنگي جوامع اسلامي و غير اسلامي را فرا گرفته بايد منزلت و عمق آيات قرآن شناخته شود تا جاذبه خود را در بين فرهنگها نشان دهد و اين وظيفه بر عهده همه دستگاههاي آموزشي و حكومتي است.

نظام زاده درادامه گفت: در جامعه ما تعداد بي سوادان قرآني بسيار بيشتر از تعداد بي سوادان مطلق است كه در اين بخش نياز به آموزش هاي جدي و بسيج همگاني براي آموزش روخواني قرآن داريم ومطلب ديگري كه بايد به همت عالمان دين و حوزه هاي علميه و هنرمندان صورت بگيرد ورود به عمق آيات و آشنايي با تفسير قرآن كريم است.

وي افزود: تفاسير زيادي از قرآن ارايه شده اما اين تفسيرها بر اساس مقتضيات زمان خود بوده است، اما قرآن مربوط به همه عصرها و زمان ها است ، شايد تفاسير 200 سال قبل پاسخگوي مقتضيات امروز جامعه نباشد.

وي تاكيد كرد: تفاسير قرآن نبايد به گونه اي باشد كه باعث فاصله گرفتن مسلمانان از قرآن شود. سرپرست اوقاف وامور خيريه گفت: دست هاي بلند از آن سوي مرزها هرچيزي را كه بخواهند در اختيار نسل جوان ما قرار مي دهند، در مقابل اين اقدامات قرآن كريم متاعي گرانبهاست كه مي توانيم به نسل جوان ارايه دهيم وهمچنين وظيفه علما و حوزه هاي علميه و مفسران در اين زمان سنگين تر است كه قرآن را درك كرده و آن را ترويج كنند.