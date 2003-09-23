۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۳۴

باشگاه استقلال داراي سايت اينترنتي مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" روابط عمومي باشگاه استقلال دراين زمينه اعلام كرد: قرار است ازهفته آينده سايت اين باشگاه رسما افتتاح شود. دراين سايت آخرين اخبارواطلاعات درمورد وضعيت باشگاه، بازيكنان وسايرمواردي كه به اين باشگاه مربوط مي شود درج خواهد شد.

همچنين قراراست دراين سايت زمينه گفت وگوي اينترنتي (چت) بازيكنان باهواداران استقلال نيزفراهم شود.ازسوي ديگر پخش مستقيم بازيهاي استقلال ازديگربرنامه هاي اين سايت است كه به زودي راه اندازي خواهد شد.

علاقه مندان به اين سايت مي توانند به آدرس WWW. Esteghlal Club.Com مراجعه و اطلاعات مورد نيازخود را كسب كنند.

 

