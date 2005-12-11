فقط به فكر آماده سازي تيم خود هستم

حسن شاطرزاده سرمربي تيم كاراته فولاد مباركه اصفهان ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" گفت: تيم ها درتعطيلات نيم فصل با انجام تمرينات منظم مشكلات فني خود را رفع كرده اند، برخي تيم ها هم با جذب بازيكنان جديد تقويت شده اند. البته تمام تيم ها با شناخت بيشتر وانگيزه دو چندان دور برگشت را آغاز كرده اند كه اين عوامل باعث شده ليگ سخت و فشرده اي را در دور برگشت شاهد باشيم.

وي درمورد بازي فجر سپاه گفت: فجريكي ازتيم هايي است كه ازنيم فصل خوب بهره برد و با جذب چند بازيكن تيم خود را خوب تقويت كرد. اين بازي يك مبارزه نزديك و تنگاتنگ بود كه متاسفانه نمي دانم رييس كميته داوران با كدام دليل و منطق ديدار انفرادي اين بازي را نگه داشت و از داور وسط خواست در مورد راي قبلي خود تجديد نظر كند. يعني اعتراض و بررسي اعتراض يك راه قانوني ندارد؟

عضو سابق تيم ملي درمورد قضاوت داوران درليگ برترگفت: اكثرسرپرستان و مربيان تيم ها معتقدند كه داوريها اشكال دارد . متاسفانه داوران براساس سليقه خود قضاوت مي كنند. الگوي خاص براي اجراي قانون ندارند. بايد كميته داوران دراين مورد شفاف سازي كند اين نمي شود كه يك داور به يك حركت اخطار بدهد و داور ديگري حتي تذكر هم ندهد.

شاطرزاده درپايان پيرامون بازي حساس هفته آينده با نفت اهوازگفت: اين بازي به دليل آنكه تيم قهرمان را معرفي مي كند خيلي حساس است ولي من فقط به تيم خود فكر مي كنم. تمرين مداوم و ساختن و آماده كردن تيم مد نظرمن است ما تلاش خود را مي كنيم و قطعا هر تيمي شايستگي بيشتري داشته باشد موفق خواهد شد.