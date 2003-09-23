عليرضا نيكخبت واحدي از همراهي استقلال محروم شد

به گزارش خبرنگار" مهر" با توجه به گزارش داور و ناظر ديدار تيمهاي استقلال وسايپا درهفته چهارم رقابتهاي ليگ برتردر خصوص تخلفات عليرضا نيكبخت واحدي با اوساعت 18 روزچهارشنبه نهم مهرماه جاري براي اداي توضيحاتي به كميته انضباطي فرا خوانده است.

لازم به ذكراست: باستناد تبصره 15 ماده 12 آئين نامه انضباطي نيكبخت تا اطلاع ثانوي ازهمراهي استقلال دررقابتهاي ليگ برتر محروم شد.

همچنين نعيم سعداوي مديرفني تيم فولاد خوزستان بخاطر مصاحبه اي كه پس ازديداراين تيم با سپاهان داشته براي اداي توضيحات بايد ساعت 30/17 روز هفتم مهر ماه سالجاري در كميته انضباطي حاضر شود. وي نيزتا اطلاع ثانوي حق همراهي تيم فولاد را در رقابتهاي ليگ برتر ندارد.