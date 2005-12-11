به گزارش خبر نگار پارلماني "مهر"، وزير هامانه كه در دفاع از برنامه ها و مواضع و شايستگي هاي خود براي تصدي وزارت نفت، سخن مي گفت، در ابتدا اظهارداشت: شهادت جمعي از بهترين نيروهاي رسانه اي و نظامي را در حادثه هواپيماي سي 130 تسليت عرض مي كنم واز حسن انتخاب رياست جمهوري و دقت نمايندگان مجلس و در طول هفته اي كه توفيق داشتم خدمتشان باشم، سپاسگزارم و اميدوارم شبهات برطرف شده باشد.

وزيري هامانه گفت: همانطور كه درگفت و گو با نمايندگان مجلس بارها گفته ام ، در يزد متولد شده ام،ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه علم و صنعت و فوق ليسانس مديريت سيستم ها هستم. در سال 1352 پس از خدمت سربازي، تا كنون در شركت نفت ايران در بخش مهندسي ساختمان استخدام شدم و سالهاي 52 تا 60 در كارهاي اجرا نظارت و طراحي مهندسي ساختمان اشتغال داشتم.

در سال 60 به كار مديريتي دعوت شدم و به عنوان معاون امور اداري شركت نفت ايران مسئوليت پذيرفتم و

حدود دوسال و نيم خدمت كردم و بعد به كار كارشناسي در برنامه ريزي تحقيقي شركت نفت ايران بازگشتم و پس از مدتي باز به مديريت مياني دعوت شدم و بعد از چندي در خدمت مهندس يحيوي به عنوان معاون ايشان، در معاونت امور برنامه ريزي تلفيقي ادامه خدمت دادم و با حضور ايشان در مجلس به عنوان عضو هيات مديره شركت ملي نفت ايران انتخاب شدم.

وي افزود: بعد از چند سال، معاون برنامه ريزي و پژوهش وزارت نفت به من واگذار شد و همزمان براي هماهنگي در برنامه هاي وزارت نفت به عنوان عضو هيات مديره چهار شركت اصلي مسئول شدم و ادامه كار دادم. مسئوليت هاي فرعي ديگري هم داشته ام كه عرض نمي كنم.

در سال 76 از مسئوليت هاي قبلي جدا و به عنوان مدير امور اداري و عضو هيات مديره ادامه خدمت دادم، سپس به لندن اعزام شدم و حدود يكسال و نيم به عنوان معاون اشتغال وزارت نفت مسئوليت داشتم و بعد از انتخابات مجلس هفتم، به عنوان معاون امور هماهنگي وزير انتخاب شدم كه تا قبل از حكم سرپرستي در آن مسئوليت ادامه خدمت دادم و سه ماه و نيم است كه به عنوان سرپرست مسئوليت پذيرفته ام .

وزيري هامانه ادامه داد: به محضر نمايندگان مجلس عرض مي كنم سرطان خون ندارم، فرزندانم در داخل كشورند و در هيچ يك از شركتهاي نفتي ايران استخدام نشده و در آموزش و پرورش مشغول هستند.

وي تصريح كرد: در انگليس نه خانه اي و چيزي ندارم، پرونده محكوميت هم در هيچ جا ندارم ، بعضي از نمايندگان تحقيق كردند و بنده نيز از دكتر رحيمي رييس ديوان محاسبات پرسيدم كه مطلبي دراين ديوان دارم كه ايشان كتبا گفتند كه ندارم.

وزيري هامانه سپس با بيان اينكه براي اداره وزارت نفت، برنامه هاي جامعي دارد، گفت: برنامه بنده در دوازده فصل به نمايندگان مجلس تقديم شده است كه فصل اول آن اكتشاف است.

اين برنامه صرفا اقتصادي نيست و ابعاد مختلفي دارد و ضرورت ماهيت صنعت نفت را بيان مي كند. تصورم اين است كه اگر نمايندگان به دقت عنايت داشته باشند، چارچوب وزارت نفت ترسيم شده و با آنچه در نفت بايد انجام شود، آشنا خواهند شد.

برنامه بنده با توجه به چشم انداز بيست ساله وبرنامه چهارم توسعه تنظيم شده و چيزي خارج از آن ندارد و لي راهكارهايي كه لازم است بصورت خلاصه تقديم مي شود.

اكتشاف بخش اصلي فصل اول برنامه ماست، كه به عنوان پشتوانه توليد نفت محسوب مي شود، ما براي اينكه هم توليد نفت و گاز بايد عمليات اكتشاف را با سرعت انجام دهيم، در اكتشاف اولويت هايي مطرح است.

اولويت اكتشاف درمرزها براي جلوگيري از دست دادن ذخايرمان درنفت از طريق برداشت كشورهاي همسايه اولويت درلايه هاي زيرين مخازن موجود كه در حال بهره برداري است، كه اگر ما نفت و يا گاز كشف كنيم، ازآنجا مي توانيم از امكانات موجود حداكثر استفاده را بكنيم،هزينه سرمايه گذاري كاهش پيدا مي كند.

اكتشاف براي جبران افت توليد و تزريق گازدرمخازن بايد به عنوان يك الويت در نظر گرفته شود، تا از توليد نفت مان صيانت شود و ميدان هاي گازي را توسعه بدهيم.

به گفته وزير هامانه لازم است كه اين كارها سرعت بگيرد و حمايت نمايندگان مجلس در اين زمينه بسيار كارساز خواهد بود.

ضرورت دارد ناوگان حفاري به سرعت تكميل شود و توسعه پيدا بكند تا كارها را بتوانيم داخلي انجام دهيم و دستمان به سوي بيگانه دراز نباشد.

در بخش پالايش و پخش، مشكل اساسي بنزين است كه با برنامه اي كه تنظيم شد، در فاصله سرپرستي و تقديم سازمان مديريت براي تاييد گرديده و اميدوارم ظرف سه سال مشكل كمبود بنزين حل خواهد شد.

وزير پيشنهادي نفت گفت: با توسعه دو پالايشگاه و احداث دو پالايشگاه ميعانات گازي در بندرعباس اين كار به سامان مي رسد و مشكلي از اين بابت نخواهيم داشت، هزينه اش معادل يك سال واردات بنزين بيشتر نخواهد بود، ضمن اينكه اين كار مسئله اشتغال را در بعضي از مناطق حل خواهد كرد.

وي گسترش پتروشيمي را امري طبيعي دانست و گفت: اين امرعلاوه بر اينكه نيازهاي داخلي را تامين مي كند، اشتغال را در كشور سامان مي دهد و با خط لوله غرب و شرق توازن عمران منطقه اي در كشور را به وجود خواهد آورد.

وزير پيشنهادي نفت اظهار داشت: تامين سوخت در زمستان مسئله مهمي است و بايد به آن توجه شود، در 6 سال گذشته بهترين ذخيره سازي براي نيروگاه ها ذخيره شد و امسال دو ميليارد و 222 كه 25 درصد بيشتر از سال قبل است،بنابراين اگر لطف خدا شامل شود، مشكلي نخواهيم داشت .

وي ادامه داد: در بخش سوخت بايد علاوه بر بهينه سازي پالايشگاه ها خطوط لوله كشور مورد بهينه سازي قرار گيرد.

توجه به گاز به جاي سوخت مايع به ويژه سي ان جي در اتومبيل ها و اتوبوس ها بايد توجه خاص بشود.

ظرفيت واردات و صادرات كشور از نظر فرآورده بايد بهبود پيدا بكند، گازرسياني به منابع محرو م وروستاها مورد توجه خاص قرار بگيرد.ما 15 برابر ژاپن انرژي مصرف مي كنيم.

وزيري هامانه اظهار داشت: اين نوع مصرف انرژي هدردادن منابع است، اميدوارم با كمك نمايندگان مجلس و ديگر اعضاي دولت، بتوانيم مصرف انرژي را در كشور كاهش دهيم.

حمايت از توليد خودرو ي كم مصرف و از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و تدوين استاندارد براي مصرف كننده هاي انرژي و ارائه كارت هوشمند خودروها و حمايت از ساخت و مصرف تجهيزات كم مصرف مثل بخاري آب گرمكن و يخچال و ... محيط زيست از جمله مباحث جدي است كه اگر به آن توجه نشود مسئله توسعه پايدار بلاتكليف مي ماند .

به عنوان كسي كه در وزارت نفت اولين واحد برنامه ريزي و مبحث محيط زسيت را ايجاد كرد، تاكيد مي كنم كه در صنعت نفت هيچ مسئولي براي محيط زيست وجود نداشت، اين پيشنهاد مورد تصويب قرار گرفت و اين حوزه ايجاد شد و اثرات مثبتي در اين زمينه داشت و طرحهاي وزارت نفت از آن به بعد از اين باب هم مورد بررسي و عنايت قرار گرفت.

در بخش هاي مختلف وزارت نفت اكنون بايد توجه بيشتر ي به حفاظت محيط زيست بشود، متاسفانه آلودگي در عسلويه زياد است بايد مشكلشان را حل بكنيم.

وي صادرات را از جمله مباحثي دانست كه در صنعت نفت بايد به آن توجه خاص بشود، و افزود: طبيعي است كه در آينده نفت خام صادر خواهيم كرد، بايد توجه كرد كه هرچقدرممكن است، ما نفت خام و گاز طبيعي را به فراورده هاي نفتي و پتروشيمي تبديل كنيم تا رارزش افزوده به كشور بازگردد.

وي ادامه داد: كشورهاي شمالي ما صاحب نفت ، گاز و همچنين فراورده هاي نفتي هستند كه تمايل دارند از طريق كشور ما صادر بشود.

وزير پيشنهادي نفت اظهار داشت: بايد با كمك نمايندگان مجلس بتوانيم مديريت مالي اجراي پروژه هاي نفت را خودمان به دست بگيريم و با استفاده از ذخيره ارزي كه بهترين سرمايه گذاري خواهد بود، صنايع كشوررا احيا كنيم و تجهيزات را در داخل كشور بسازيم .



وي افزود: در حال حاضر شك و ترديدي از طرف مجلس ، رسانه ها و حتي بعضي از عزيزان نسبت به نفت وجود دارد، و اين امر براي كاركنان و مديران نفت آزار دهنده است، زيرا به آنها با شك و ترديد نگاه مي شود و اين مشكل بايد حل شود .

ما بايد درنفت، قراردادها، صادرات،مناقصه ها و در مباحثي كه رد و بدل پول مطرح است، بايد شفاف سازي كنيم وبه نحوي عمل كنيم كه در آينده به نفت و صنعت نفت با ديد ترديد نگاه نشود.

وزير پيشنهادي نفت شايعه ليست تغيير چهارصد مدير در وزارت نفت را تكذيب كرد و گفت : رييس جمهور براي پذيرفتن مسئوليت هيچ شرطي براي بنده نگذاشته است و هيچ تصميم گيري به من تحميل نشده و انشاء الله تحميل نخواهد شد.



وي با اشاره به اينكه در صنعت به اندازه كافي متخصص وجود دارد و با استفاده از آنها مسائل تخصصي نفت را حل خواهيم كرد، اظهار داشت: خواهيد ديد همين مديران بدنه صنعت نفت را چگونه با عشق و دل و جان اداره مي كنند.



وي شفاف سازي و عدالت را از ديگر محورهاي برنامه كاري خود عنوان كرد و گفت: با ارتباطي كه با مجلس دولت نهادهاي نظارتي و به خصوص بدنه صنعت خواهيم داشت و با ارتباط با بدنه صنعت، سعي خواهيم كرد عدالت گستري و شفاف سازي را سامان بدهيم و با كمك و حمايت نمايندگان مجلس برخورد با مفاسد قطعا بايد صورت بگيرد.

وزير هامانه تصريح كرد: اگر مفسده اي كشف ويا شناخته شد، بايد برخورد شود.

وي در پايان تصريح كرد: اعتقاد دارم مجلس هر تصميمي بگيرد، خير و صلاح مملكت است و تقاضا دارم بر اساس تشخيص خود راي بدهند و هرچه آنها راي دادند، بر ديده منت مي گذارم اگر هم راي نياوردم، همچنان به عنوان يك سرباز كوچك در خدمت انقلاب بوده وهستم و خواهم بود.