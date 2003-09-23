هاشميان خودش نمي خواهد در تيم ملي باشد

غلامحسين زمان آبادي سخنگوي فدراسيون فوتبال در گفت و گو باخبرنگار" مهر" افزود: وحيدهاشميان به خاطر ترس از مصدوميت وازدست رفتن جايگاهش در تيم بوخوم تمايلي به حضور در تيم ملي ندارد وما هم به زور نمي توانيم اورا دعوت كنيم.

وي افزود: اويكبار اين مشكل راداشته و اردوهاي طولاني مدت تيم ملي موجب شده تا ازتركيب اصلي تيم خارج شود وبهمين خاطر تمايل زيادي براي بازي در تيم ملي ازخود نشان نمي دهد.

زمان آبادي گفت: دعوت نامه فدراسيون براي حضورهاشميان به آلمان مدتها قبل ارسال شده اما بنا به دلايلي كه عنوان شداونتوانست درجمع ملي پوشان حاضر شود.