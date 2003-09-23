امروز در مراسم افتتاح بيستمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم
لوح يادبود بيستمين دوره مسابقات به رئيس جمهوري تقديم شد
در مراسم افتتاح بيستمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم لوح يادبود اين دوره از مسابقات به سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران تقديم شد.
به گزارش خبرنگار سياسي مهر، در اين مراسم كه جمعي از مسئولان كشورو لشگري حضور داشتند، لوح ياد بود بيستمين دوره مسابقات بين المللي حفظ، قرائت و تفسير قرآن كريم توسط حجت الاسلام والمسلمين نظام زاده نماينده ولي فقيه و رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه به رئيس جمهوري تقديم شد.
