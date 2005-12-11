مرحله سوم رزمايش عاشقان ولايت آغاز شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در ادامه اين مرحله نيروهاي دشمن فرضي با استفاده از تجهيزات الكترونيكي نوين سعي در انحراف موشك هاي پرتاب شده را داشته كه بعضا در مواردي هم موفق بودند.

وي افزود: اين مرحله از رزمايش با تكيه بر ابتكارات نوين نظامي و تحقيقاتي و استفاده از تجهيزات بهينه و بازسازي شده در اكثر سامانه ها با بهره مندي از فعاليت هاي علمي و صنعتي و خودكفايي ارتش و وزارت دفاع اجرا شده و حضور شايسته كاركنان جوان با بهره مندي از تجارب ارزشمند فرماندهان مجرب ارتش موجب تحقق اهداف راهبردي و اموزشي ارتش جمهوري اسلامي ايران شده است.

همزمان با انجام مراحل مختلف رزمايش عاشقان ولايت رزمندگان شركت كننده در رزمايش با حضور در صفوف به هم پيوسته و وحدت آفرين نمازهاي جماعت در ارتقاء روحيه معنوي تاكيد و حاكميت ايمان در نيروهاي مسلح را به منصه ظهور رساندند.

به گزارش ستاد تبليغات رزمايش، حضور صدها تن از روحانيون دوشادوش رزمندگان نيروهاي هوايي، زميني، سپاه پاسداران، بسيج و نيروي انتظامي و برپايي مراسم، دعا و نيايش در محضر خالق يكتا در شناورها و پايگاهها بار ديگر وحدت نيروهاي مسلح و پايبندي به اصول و اعتقادات سربازان كشور و اتكا به قدرت لايزال الهي و عدم كرنش در برابر هر قدرت شيطاني را يادآور شدند.