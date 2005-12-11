رضا مهدي‌زاده، كارگردان اين نمايش درباره چگونگي حضور خود در جشنواره تئاتر فجر امسال به خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: "اين نمايش به عنوان پايان‌نامه برتر كارشناسي ارشد از طرف دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس به دبيرخانه بيست و چهارمين جشنواره تئاتر فجر معرفي شده است."



وي درباره نمايش جديد خود نيز توضيح داد: "متن اين نمايشنامه توسط پل آبلمان نمايشنامه‌نويس دهه 60 انگلستان و بر اساس يك رويداد واقعي كه طي اين دهه در انگليس رخ داده، نوشته شده است."





اين كارگردان در ادامه افزود: "نمايش "او مرده است" بيشتر يك طرح نمايشي است تا يك متن و داستان آن به شكل اپيزودهاي كوتاه در كنار هم به بررسي انسان از زماني مي‌پردازد كه به خاطر برخورد با يك حشره دچار عذاب وجدان شده تا زماني كه تبديل به يك قاتل حرفه‌اي مي‌شود. اين نمايش يك جدال و نگاه اجتماعي به مقوله جنايت و كشتار جمعي است، نگاه به انگيزه كشتار، اينكه چگونه مي‌شود انساني كه حتي جرأت كشتن يك حشره را ندارد، دست به كشتار جمعي انسان‌ها مي‌زند."



مهدي‌زاده با اشاره به اينكه تمامي شخصيت‌هاي كشته شده در اين نمايشنامه زن هستند متذكر شد: "ما نيز در اجراي خود به اين زن‌كشي اشاره كرده‌ايم، اما مسئله را به طور كلي‌تر و در ابعاد انساني‌تري نشان مي‌دهيم."



لطف‌الله سيفي و شاهين علايي‌نژاد بازيگران نمايش "او مرده است" در جشنواره تئاتر فجر امسال هستند. همچنين محمدرضا جديدي آهنگساز نمايش و دكتر مسعود دلخواه مشاور كارگردان است.



اين كارگردان همچنين خبر از اجراي عمومي نمايش خود پس از جشنواره تئاتر فجر در سال 85 داد.