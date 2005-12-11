عناوين روزنامه هاي چاپ دهلي نو

تايمز آو اينديا و ايندين اكسپرس: هند و روسيه به منظور تحكيم روابط راهبردي خود، سه پيمان، از جمله يك پيمان حفاظت حق اختراعات، را امضاء نمودند. اين پيمان ها درپي ملاقات نخست وزير هند و رئيس جمهور روسيه امضاء شدند. در ضمن، سازمان هاي فضايي هند و روسيه نيز براي همكاري در زمينه هاي مربوط پيماني را امضاء نمودند. روسيه به هند اطمينان داده است كه به اين كشور در احداث تسهيلات انرژي اتمي غيرنظامي كمك خواهد كرد.

استيتسمن: هند ديروز بعنوان هفتمين كشور به عضويت كامل پيمان بين المللي راكتور آزمايشي جوش هسته اي ( آي.تي.اي.آر.) در آمد. آمريكا عضويت هند در پيمان مذكور را بعنوان تكميل يكي از شرايط مهم پيمان همكاري اتمي غير نظامي بين هند و آمريكا تلقي نموده است. هند پس از چند ماه مذاكره موفق به كسب اين عضويت شد. چين، اتحاديه اروپا، ژاپن، كره جنوبي، روسيه و آمريكا شش عضو كنوني اين پيمان مي باشند. سفارت آمريكا در دهلي نو با صدور بيانيه مطبوعاتي از ورود هند به پيمان مذكور استقبال كرد.

هندوستان تايمز: نروژ هشدار داده است كه هند بايد قبل از ورود به گروه تامين كنندگان هسته اي، پيمان ان.پي.تي. را امضاء نمايد. نخست وزير نروژ گفت، براساس مقررات گروه تامين كنندگان هسته اي، يك كشور بايد پيمان ان.پي.تي. را امضاء نمايد.البته امكان مذاكرات با هند در اين خصوص وجود دارد.“

روزنامه پايونير : تين روزنامه به نقل ازيك شهروند هندي به نام راي سينگ نوشته است آمريكا به ايران در گسترش تسليحات هسته اي و دستيابي به “ بمب اسلامي “ كمك مي كند. آمريكا، به رغم مخالفت با آرزوهاي هسته اي تهران، جوياي كمك اين كشور در مهار نا امني در عراق شده است. واشنگتن طرح عقب نشيني نيروهاي خود از عراق را تهيه مي كند.