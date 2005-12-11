به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از اكونوميست، قيمتهاي بالاي نفت خام در سال جاري موجب شده است درآمدهاي نفتي ايران بسيار فراتر از ميزان پيش بيني شده در بودجه باشد.

بر اساس اين گزارش، علاوه بر افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي ايران طي يك سال اخير، درآمدهاي غير نفتي ايران نيز طي يك سال اخير رشد مناسبي داشته اند و موجب رشد مازاد بودجه ايران شده اند.

اين گزارش حاكي است، با وجود اينكه درآمدهاي ايران از ميزان پيش بيني شده در بودجه بسيار فراتر رفته است، اما هزينه هاي دولت نيز طي همين مدت رشد بالايي داشته اند.

بر اين اساس، افزايش يارانه هاي دولتي، افزايش واردات كالاها خصوصا بنزين و افزايش هزينه هاي دولت طي يك سال اخير موجب فراتر رفتن هزينه هاي دولت از ميزان پيش بيني شده در بودجه شده است.

با اين وجود، اكونوميست پيش بيني مي كند مازاد ناخالص بودجه ايران تا پايان سال 2005 به 110 تريليون ريال معادل 12.2 ميليارد دلار برسد كه تقريبا برابر با 6.9 درصد توليد ناخالص داخلي ايران خواهد بود.

برپايه اين گزارش، مازاد بودجه ايران در سال 2005 نسبت به رقم سال 2004 حدودا 4.3 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت و از 7.9 ميليارد دلار در سال گذشته به 12.2 ميليارد دلار خواهد رسيد.

اكونوميست همچنين مازاد بودجه ايران در سال 2004 را 71.2 تريليون ريال معادل 5.1 درصد توليد ناخالص داخلي ايران اعلام كرده است.

اين گزارش همچنين مي افزايد، با توجه به سياستهاي انبساطي دولت، افزايش واردات بنزين و برداشت هاي مختلف از حساب ذخيره ارزي به نظر نمي رسد دولت ايران بتواند به هدف خود در افزايش موجودي حساب ذخيره ارزي موفق شود.