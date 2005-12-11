به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" ، اين نشست روزهاي 17 و 18 آذر برگزار شد و در آن آثار صد ثانيه‌اي جشنواره كرج نيز به نمايش درآمد. در پايان نشست آراي هيأت داوران در دو بخش مسابقه فيلمنامه‌نويسي بنت‌الرسول و مسابقه آثار صد ثانيه‌اي اعلام شد.

در بخش مسابقه فيلمنامه‌نويسي، "چهل تيكه قصه" نوشته رضوان گودرزي، "عصر ارتباط" اثر نيما اوشايي، "يك فكر" نوشته احمد آلبو طاهر، "رسم حادثه" و "لب سرخ" اثر محمدرضا عبودزاده، "نور ديده" اثر بهفر كريمي، "زيبايي يك روز" و "مرز" اثر زهرا تحريري و "نان" و "انعكاس" اثر جمشيد عبودزاده برگزيدگان اين مسابقه بودند كه لوح تقدير به همراه اشتراك يكساله ماهنامه فيلم به آنها تعلق گرفت.

برترين‌هاي مسابقه آثار صد ثانيه‌اي بنا به نظر هيأت داوران پنج اثر زير را دربر مي‌گرفت: "و" به كارگرداني فرشيد قنبري، "چهل تيكه قصه" به كارگرداني رضوان گودرزي، "دم" به كارگرداني سعيد بريزي، "نور ديده" به كارگرداني بهفر كريمي، "زيبا" به كارگرداني جمشيد عبودزاده. همچنين فيلم "بزن بريم" به كارگرداني مجيد عيدان به عنوان فيلم برگزيده هيأت داوران سومين نشست هنرمندان فيلمساز اعلام گرديد.