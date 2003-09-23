بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي يكشنبه به ايران مي آيند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مليسا فلمينگ سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز اعلا م كرد كه يك گروه از بازرسان عاليرتبه اين آژانس به رياست شخصي به نام بيار گولد اشميت روز يكشنبه وين را به مقصد تهران ترك خواهند كرد.

پيش از اين منابع خبري از سفر روز جمعه بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران خبر داده بودند.

اين نخستين گروه از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي هستند كه پس ازتصويب قطعنامه آژانس به ايران سفر مي كنند.

فلمينگ در اين باره اظهار داشت: ريز برنامه كاري و بازديد بازرسان آژانس در ماه اكتبر(مهر ماه) ، در اختيار ايران قرار گرفته است .

وي ادامه داد: ليست اطلاعاتي كه بازرسان نيز خواهان آن هستند، به ايران تحويل داده شده است .

گولد اشميت رئيس گروه بازرسان آژانس كه داراي مليت بلژيكي است هم اكنون سمت معاونت مدير كل آژانس در امور ضمانت هاي منع گسترش سلاح هاي هسته اي وسلامت هسته اي را در آژانس بين المللي انرژي هسته اي برعهده دارد .

پس از ورود اين گروه از بازرسان آژانس بين المللي انرژي هسته اي به تهران ، در مدت يك هفته تعدادي از بازرسان فني نيزبه اين گروه از بازرسان ملحق خواهند شد وپنج الي شش نفر از اين بازرسان به تاسيسات هسته اي نطنز واقع در 250 كيلومتري جنوب تهران خواهند رفت.

اين در حالي است كه آژانس بين المللي انرژي هسته اي تا پايان ماه اكتبر( مهر ماه ) به ايران مهلت داده تا ثابت كند كه به دنبال فناوري نظامي هسته اي نيست.

سخنگوي آژانس بين المللي انرژي هسته اي ضمن دعوت ايران به همكاري بيشتر براي شفافيت فعاليتهاي هسته اي خود گفت : ايران بايد در مدت تعيين شدن در خواستهاي بازرسان را محترم بشمارد .

پيشترعلي اكبرصالحي نماينده ايران درآژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با تلويزيون دولتي فرانسه اعلام كرده بود كه آژانس بين المللي انرژي اتمي قراراست به زودي كارشناسان و بازرساني را به منظور بازديد و گفتگو پيرامون امضاي پروتكل الحاقي، به ايران اعزام كند.

