به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس اطلاعات رسيده از ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا طي 24 ساعت گذشته از ميزان آلاينده منوكسيد كربن نسبت به روز قبل در همين ساعات كاسته شده ولي ميانگين غلظت آن همچنان فراتر از حد مجاز قرار دارد و شاخص كيفيت هوا هم اكنون در شرايط هشدار است.

گزارش هواشناسي حاكي از آسمان صاف تا كمي ابري همراه با غبار در شب با وزش باد ملايم است. بنابراين با توجه به كاهش تدريجي پتاسيل آلودگي هوا و شرايط تهويه مناسب تا پايان هفته ، پيش بيني مي شود كه روند نزولي ميزان آلاينده ها ادامه يابد و به اين ترتيب شاخص كيفيت هوا در آستانه شرايط ناسالم قرار گيرد.

بر اساس اين گزارش، به كودكان و بزرگسالان فعال و تمام بيماران قلبي و تنفسي توصيه مي شود كه از فعاليت طولاني در نقاط پر تردد خودداري كنند.