به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، در يك بيانيه مكتوب ، اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد، سوريه را متهم به نقض فعاليتهاي سياسي مخالفان مبني بر حق اساسي آنان در آزادي بيان وعقيده كرد و خواستار پايان آزار و اذيت فعالان احزاب مخالف گرديد .



كمال لبواني يكي از فعالان سياسي مخالف دولت سوريه 8 نوامبر پس از ديدار از آمريكا و حضور در نشستي در كاخ سفيد در دمشق توسط مقامات سوريه دستگير شد .



در بيانيه 10 نوامبر، كاخ سفيد از دستگيري لبواني بسيار ابراز تاسف كرده بود.

مك كللان در يك بيانيه جديد اعلام كرد كه بوش خواستار آزادي فوري و بي قيد وشرط دكتر لبواني و تمامي زندانيان روشنفكر و آگاه مانند ، جبيب صالح ، نيذر رستناوي ، عارف دليله ، راعد سيف ، مامون الهمسي ، وليد البوني ، حبيب عيسي و فواض تلو شد .

وي افزود : زنداني كردن اين افراد و ديگر زندانيان روشنفكر تنها نمونه اي از اقدامات سركوبگرانه دولت سوريه عليه مردم اين كشور است . دولت سوريه بايد آزارواذيت مردم سوريه را كاهش دهد و به طور مسالميت آميز در صدد انجام اصلاحات دموكراتيك در كشورش باشد .



آمريكا سوريه را به دادن اجازه به شورشيان خارجي براي ورود به خاك عراق ، حمايت ازمبارزان لبناني و فلسطيني و ادامه دخالت درامور لبنان متهم كرده است .



اگر مشخص شود كه سوريه در خصوص ترور رفيق حريري نخست و زير سابق لبنان همكاري كاملي با سازمان ملل ندارد، اين كشور با تحريم روبرو خواهد شد .