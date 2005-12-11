به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر از كرج ؛ ارزش اين معاملات 363 ميليارد و 514 ميليون ريال بوده است.

70 درصد داد و ستد هفته گذشته مربوط به فروش سهام و مابقي متعلق به خريد بوده است.

مدير تالار بورس كرج در اين خصوص گفت : سرانه معاملات كارگزاران در هفته گذشته 12 ميليارد 117 ميليون ريال و متوسط خريد و فروش روزانه 90 ميليارد و 879 ميليون ريال بوده است.

سيد علي حسيني افزود : در اين هفته شركتهاي سايپا ، حق تقدم نوسازي ساختمانهاي تهران و سرمايه گذاري بوعلي بيشترين حجم معامله تالار كرج را از آن خود كردند.

وي خاطر نشان كرد : هم اكنون 30 شركت كارگزاري در بورس فعال هستند و در هفته گذشته 488 كد در اين تالار ايجاد شده است.