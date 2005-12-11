به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، در مراسم نمايش خصوصي "يك بوس كوچولو" علاوه بر فيلمساز، عليرضا شجاع‌نوري (تهيه‌كننده)، رضا كيانيان (بازيگر نقش محمدرضا سعدي) و مهدي صفوي (بازيگر نقش سروان كلالي) از عوامل فيلم حضور داشتند. از ديگر چهره‌هاي سينمايي كه در اين مراسم حضور داشتند مي‌توان به مينو فرشچي (فيلمنامه‌نويس)، هوشنگ گلمكاني(سردبير ماهنامه فيلم)، عباس ياري و چند نويسنده و منتقد سينمايي اشاره كرد.

بهمن فرمان‌آرا و مينو فرشچي در مراسم اكران خصوصي فيلم

بهمن فرمان‌آرا با ساختن "يك بوس كوچولو" بعد از فيلم‌هاي "بوي كافور، عطر ياس" و "خانه‌اي روي آب"، سه‌گانه‌ خود را در مورد نوع نگاهش به مرگ و تقابل نسل جوان با نسل گذشته و بررسي ارزش‌هاي اجتماعي در جامعه امروز ايران كامل كرده است.

"يك بوس كوچولو" قرار است از چهارشنبه 23 آذر به اكران عمومي درآيد. داستان فيلم درباره بازگشت پيرمردي بعد از سي هشت سال زندگي در خارج از كشور و ديدن دوياره دوست نويسنده‌ا‌ش بعد از سال‌هاست كه در اين ميان براي او اتفاقاتي رخ مي‌دهد.