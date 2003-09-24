روزنامه "يو اس اي تودي" مسابقه شعر برگزار مي كند

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" سايت اينترنتي روزنامه يو اس اي تودي به تازگي دست به ابتكاري جديد براي گسترش علاقه به ادبيات و به خصوص شعر در ادبيات انگليسي زده است . دراين اقدام جديد ، هرهفته اشعار هايكو خوانندگان كه با سوژه هاي تعيين شده سروده شده اند توسط روزنامه منتشرمي شود . در روز جمعه هر هفته نيز از بين اشعار رسيده يك شعر به عنوان بهترين هايكو هفته انتخاب شده و به عنوان جايزه يكي از شاهكارهاي ادبي تازه منتشر شده ، به سراينده هايكو اهدا مي شود .

هايكو يكي از انواع قديمي شعر در زبان ژاپني است . اشعار هايكو شامل سه بيت با پنج هجا در بيت نخستين ، هفت هجا دربيت دوم و سر آخر پنج هجا در بيت سوم هستند .اما با توجه به ويژگي هاي منحصر به فردآن ، اين نوع گويش شعري اكنون د ربين شاعران سراسر جهان از محبوبيت فراواني برخوردار است .

براي شركت در اين مسابقه كافي است اشعار سروده شده براساس موضوع اعلام شده از سوي روزنامه يو اس اي تودي را به آدرس پست الكترونيك books@usatoday.com ارسال كرد . البته نام و محل زندگي سراينده شعر نيز بايد در كنار اشعار ذكر شود .











