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۲۰ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۵۰

اعلمي در گفت وگو با خبرنگاران:

مواضع اخير رئيس جمهور ناشي از حق آزادي بيان است / زبان سياست بين المللي متفاوت با زبان محاوره اي است

مواضع اخير رئيس جمهور ناشي از حق آزادي بيان است / زبان سياست بين المللي متفاوت با زبان محاوره اي است

اكبر اعلمي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي مواضع اخير رئيس جمهور درباره ادعاي كشتار يهوديان و هولوكاست را ناشي از حق آزادي بيان كه در زمره قواعد بين المللي قرار دارد، دانست.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اعلمي در عين حال با تاكيد بر اين كه اظهارات احمدي نژاد بايد با رويكرد شخصيت حقوقي وي مورد ارزيابي قرار گيرد، تاكيد كرد: بنده پيامدهاي اين قيبل سخنان را براي كشور و ملت ايران به صواب نمي دانم.

اين نماينده كه در پايان جلسه علني امروز مجلس با خبرنگاران گفت وگو مي كرد، با بيان اين كه زبان سياست بين المللي متفاوت با زبان محاوره اي معمولي است افزود: شخصيت حقوقي احمدي نژاد، اعتباري و تابعي از ملاحظات و اقتضائات قانوني مرتبط با مسئوليت رياست جمهوري است و دو شخصيت حقيقي و حقوقي وي نمي تواند نسبت به موضوعات مختلف منطبق با يكديگر باشد.

نماينده تبريز با اشاره به ارتباط مستقيم شخصيت حقوقي احمدي نژاد با امنيت، منافع و مصالح ملي افزود: اظهارات اخير رئيس جمهور در رابطه با هلوكاست بيانگر وجود نوعي تناقض در سياست خارجي در روابط بين المللي ما تلقي مي شود.

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کد مطلب 264186

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