ملت عراق هرگز لطف آمريكا را فراموش نخواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، جلال طالباني به مناسبت مراسم كلنگ زني احداث دانشگاه آمريكايي در شهر سليمانيه كه با حضور برهم صالح وزير برنامه ريزي و همكاري توسعه و زلماي خليل زاد سفير آمريكا در بغداد برگزار شد، بيانيه اي صادر كرد وگفت: " اين دستاوردها تنها به لطف تلاشهاي آمريكا است."



خليل زاد نيز تاكيد كرد كه برنامه سفارت آمريكا شامل افتتاح يك دانشگاه آمريكايي ديگر در بغداد است.



برهم صالح نيز احداث اين دانشگاه آمريكايي را يك گام مثبت به سوي توسعه آموزش و همكاري علمي ميان آمريكا و منطقه كردستان قلمداد كرد.