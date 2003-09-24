امروز در تاريخ

سالروز بعثت حضرت رسول اكرم ص :







حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)، فرزند عبداللّه بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، در مكه ديده به جهان گشود. مشيت خداوندگار جهان بر اين حكم قرار گرفت كه اين كودك به هنگام ولادت از محبت پدر در فرهنگ عربستان محروم بماند. آن حضرت تنها شش سال داشت كه مادرش آمنه را نيز از دست داد. رسول اكرم ص تا هشت سالگى تحت سرپرستى عبدالمطلب -پدربزگش -- بود و پس از رحلت وي در خانه عمويش ابوطالب زندگي را ادامه داد . آن حضرت در سيزده سالگى به همراه عمويش ، ابوطالب به شام رفت . در همين سفر بود كه شخصيت منحصر به فرد و امانتدارى خود را نشان داد. ايشان در سن بيست و پنج سالگي با خديجه دخترچهل ساله خويلد از زنان ثروتمند مكه ازدواج كرد. محمد(ص ) ، در ميان مردم مكه همواره به امانتدارى و صداقت مشهوربود تا آنجا كه همه، او را محمد امين مي خواندند.در همين سال ها بود كه با نصب حجرالاسود و به منظور جلوگيرى از فتنه و آشوب بين قبايل تدبير خويش را به منصه ظهور نشاند و با شركت در انجمن جوانمردان مكه ، پيمان "حلف الفضول" را براي حمايت ازبي پناهان و غريبان منعقد ساخت . طهارت رفتار و گفتار ، درستكارى و پرهيز از شرك ، بي اعتنايى به مظاهر دنيوى و انديشيدن مداوم در نظام آفرينش، او را كاملاً از ديگران متمايز ساخته بود.آن حضرت درچنين روزي و در سن چهل سالگى ، درخلوتگاه هميشگي خود ، غار حرا، به پيامبرى برانگيخته شد. دعوت ايشان تا سه سال مخفيانه بود. پس از اين مدت، آن حضرت رسالت خود را با دعوت بستگان خويش آغاز كرد و سپس با دعوت عامه به سوي عموم مردم رفت و همگان را به توحيد و پرهيز از شرك فرا خواند .در همين دوران سران قريش و بندگان زر و زور و تزوير كه موقعيت خود را با حضور محمد ص در خطر مي ديدند ، مخالفت با آن حضرت را آغاز كردند و به آزار ايشان پرداختند. حضرت محمد(ص ) در مدت سيزده سال در مكه، با همه آزارها و شكنجه هاى مشركان مكه ، مقاومت كرد و از مواضع الهى خويش هرگز عقب نشينى ننمود.پس از سيزده سال تبليغ در مكه، آن حضرت ناچار به هجرت شد.





پس از هجرت به يثرب كه بعدها مدينه النبي نام گرفت زمينه هاي مناسبى براى تبليغ اسلام فراهم شد، هر چند كه در اين ده سال نيز كفار، مشركان، منافقان و قبايل يهود، مزاحمت هاى بسيارى براى او ايجاد كردند. در سال دهم هجرت، پس از انجام مراسم حج و ترك مكه و ابلاغ امامت حضرت على بن ابي طالب(ع ) در غدير خم و اتمام رسالت بزرگ خويش، آن حضرت در بيست و هشتم صفر سال يازدهم هجرى، رحلت كرد . رسول اكرم ص به واقع تجسم انسان كامل - كه تمامي فلاسفه درآثار خود بدان پرداخته اند - بود هم او كه خدايش او را چنين مي ستايد: اى پيامبر تو داراى بهترين اخلاق هستى. او نه تنها درعبادت ، كه در امور اجتماعي، مسايل سياسي ، دستگيري از نيازمندان ، مسايل فرهنگي ، اقتصادي و... سرآمد همگان بود . پيامبرخدا شجاع ترين مردم زمان خود بود تا بدان حد كه حضرت علي (ع) كه درشجاعت ضرب المثل و فاتح خيبر و بدرك فرستنده عمروبن

عبد ود است ، مي گويد ؛ هر وقت در جنگ بامشكي برخورد ميكرديم به پيامبر پناه مي برديم.



محاصره منزل امام خميني ره در نجف اشرف :





در چنين روزي در سال 1357 ه ش منزل امام خميني ره در نجف اشرف توسط رژيم بعث عراق به محاصره در آمد .



تعيين اولين اعضاي هيات منصه مطبوعات :







در چنين روزي در سال 1370 ه ش اعضاي نخستين هيات منصفه مطبوعات پس از انقلاب اسلامي ، انتخاب و معرفي شدند . طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد به كليه جرايم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه رسيدگي شود . نهاد هيات منصفه يكي از نهاد هاي بر گرفته از حقوق غرب است كه در حقيقت به عنوان وجدان جمعي جامعه تلقي مي شود . اين هيات در باره گناهكار بودن و يا عدم گناهكاري متهم تصميم مي گيرد و در برخي موارد نيز متهم را در صورت گناهكار تشخيص دادن ، مستحق تخفيف و يا تشديد مجازات معرفي مي كند اما با اين حال در حقوق اسلامي صدور و اعلام حكم نهايي با قاضي رسيدگي كننده است .



بمباران شديد پالايشگاه آبادان :





در چنين روزي در سال 1359 پالايشگاه آبادان كه در زمان خود ، بزرگترين پالايشگاه نفت در دنيا ، به شمار مي آمد توسط نيروهاي رژيم بعثي عراق مورد حمله قرار گرفت . اين پالايشگاه پس از بمباران به شدت آسيب ديد و در ميزان توليدات نفتي آن تغييراتي حاصل شد .



بمباران ورشو توسط هواپيماهاي آلماني :

در چنين روزي در سال 1939 ميلادي و همزمان با آغاز جنگ جهاني دوم ، هواپيماهاي هاي آلمان نازي در يك اقدام وحشيانه به مدت سه روز شهر ورشو در لهستان را به منظور تسليم اين كشور بمباران كردند . بيش از پانزده هزار نفر كشته ، حاصل اين بمباران بود . پس از اين اقدام لهستان تسليم آلمان نازي شد .



هفته جهاني در يانوردي :



هه ساله دوم تا هشتم مهرماه به عنوان هفته جهاني در يانوردي گرامي داشته مي شود . بي شك دريا و مسايل مربوط به آن از مسايل مهم زيست محيطي است و شغل در يانوردي نيز به عنوان يكي از مسووليت هاي مهم در جهان ، با توجه به حجم گسترده نقل و انتقالات كالا و مسافر بسيار مهم تلقي مي شود .





نخستين پرواز انسان با بالن :

در چنين روزي در سال 1852 ميلادي براي اولين بار انسان توانست با بالن بر فراز شهر و روستا پرواز كند و از بالا نظاره گر جهان زيرين باشد . در اين پرواز كه در فرانسه انجام شد ، گيفاد ، يك مهندس پاريسي در بالني كه خود آن را ساخته بود از پاريس به سمت يكي از شهرهاي ديگر فرانسه پرواز كرد .



تولد جيرو لامو كاردانو :

كاردانو رياضيدان و ستاره شناس بر جسته ايتاليايي در چنين روزي در سال 1501 ميلادي ديده به جهان گشود . آرس مانيا عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد هوراس والپول :

والپول نويسنده توانمند انگليسي در چنين روزي در سال 1717 ميلادي به دنيا آمد . قلعه ا ترا نتو عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .



تولد جرج كلود :

كلود ، مخترع آمريكايي در چنين روزي در سال 1870 ميلادي به دنيا آمد . او لامپ نئون را اختراع كرد .



تولد سر آلن هربرت :

هربرت نويسنده و روز نامه نگار انگليسي در چنين روزي در سال1890 ميلادي ديده به جهان گشود . پانچ و هلن عناوين مهمترين آثار داستاني اويند .



تولد اف اسكات فيتز جرالد :

فيتز جرالد نويسنده مشهور آمريكايي در چنين روزي در سال 1896 ميلادي قدم به عرصه گيتي نهاد. گتسبي بزرگ عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .



تولد بارون فلوري :

بارون فلوري ، پزشك و مرض شناس بر جسته استراليايي در چنين روزي در سال 1898 ميلادي به دنيا آمد . او پني سيلين را دوباره مورد بررسي قرار داد و محصول عالي تري را به جهان پزشكي ارايه كرد . وي در سال 1945 ميلادي نوبل پزشكي را از آن خود كرد .



تولد آندري پانو فينيك :





پانوفينيك آهنگساز بر جسته لهستاني در چنين روزي در سال 1914 ميلادي به دنيا آمد . اورتور تراژيك عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



تولد واسلاو نلي بل :

