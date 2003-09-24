فرانسه با آمريكا در مورد عراق به توافق نمي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه فرانسوي زبان لوموند روز چهارشنبه نوشت: "ژاك شيراك" رييس جمهور فرانسه و "جرج بوش" همتاي فرانسوي وي در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل در طي ملاقات 45 دقيقه اي بر اختلافات خود بر سر موضوع عراق تاكيد كردند و نتوانستند به ديدگاه مشتركي دست يابند. زيرا جرج بوش بار ديگر بر عدم توانايي مردم عراق در اداره اين كشور اصرار ورزيد.

رييس جمهور فرانسه پس از ديدار اختصاصي با همتاي آمريكاييش اظهار داشت: "فرانسه و آمريكا هنوز بر سر عراق پس از جنگ به توافق نرسيده اند."

شيراك گفت:" ما بر سر بسياري مسائل اساسي داراي اشتراك عقيده هستيم و براي آمريكا آرزوي موفقيت مي كنيم. اما در مورد عراق ما هنوز خود را سرزنش نمي كنيم كه با آمريكا به ديدگاه مشتركي نرسيديم.

رييس جمهور فرانسه كه پس از جرج بوش در مجمع عمومي سازمان ملل به ايراد سخنراني پرداخت، گفت: "در جهاني كه همه امور به طور چند جانبه اداره و رهبري مي شود، نمي توان يك كشور را تنها گذاشت تا به تنهايي امور خود را بگرداند. "

شيراك كه يكي از مخالفان سرسخت جنگ عراق بوده و هست، افزود: "در يك جهان باز همه كشورها حق برخورداري از حقوق معين خود را دارند."

رييس جمهور فرانسه در ادامه سخنان خود در سازمان ملل گفت: "همانطور كه بارها گفته ام خواستار نقش فعال تر و تعيين كننده تر سازمان ملل در عراق هستم. اما با شرايط حاضر به نظر مي رسد، ساختار اين سازمان بين المللي نياز به تغييرات اساسي دارد. "

وي متذكر شد كه تا پيش از اعمال تغييرات لازم در سازمان ملل نمي توان توقعي از اين سازمان داشت. زيرا رفته رفته نقش فعال خود را در جهان از دست داده است.

وي در انتها بار ديگر عراق را نقطه اختلاف نظر آمريكا و فرانسه دانست.





