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۲۰ آذر ۱۳۸۴، ۱۹:۴۳

آيت الله معصومي عضو مجلس خبرگان رهبري در كنفرانس مطبوعاتي آشنايي با مجلس خبرگان:

هيچ الزام قانوني براي علني برگزار شدن جلسات خبرگان رهبري وجود ندارد

آيت الله معصومي از اعضاي مجلس خبرگان گفت: اعضاي خبرگان بايد از شرايطي ازجمله اجتهاد، تجربه و تقواي كافي برخوردار باشند و اگر در نيروهاي جوان اين خصوصيات احراز شده باشد، مي توان از آنان نيز استفاده كرد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، آيت الله علي اصغر معصومي  در كنفرانس  مطبوعاتي  آشنايي با مجلس خبرگان  با بيان اين مطلب افزود :  اگر عالم جواني بدون  مراجعه به ديگران  در مسائل فقهي  صاحبنظران است ، مانعي ندارد وي را به  عنوان كانديداي  مجلس خبرگان معرفي كرد .

وي در خصوص علني  برگزار نشدن جلسات شوراي نگهبان  اظهار داشت : بناي مجلس خبرگان اين است كه جلسات آن به صورت علني نباشد و طبق قانون اساسي بايد محرمانه باشد.

عضو مجلس خبرگان در ادامه تصريح كرد :  اعضاي خبرگان هيچ گونه  كوتاهي در انجام وظايف خود ندارند و به نفع ملت است كه جلسات علني نباشد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر دليل به تعويق افتادن انتخابات خبرگان رهبري اظهار بي اطلاعي كرد و گفت :  من نيز در اين خصوص سوال كردم ، پاسخ خود را نگرفتم و شما نگران نباشيد بالاخره  انتخابات خبرگان برگزار مي شود.

معصومي در خاتمه پيرامون حضور بانوان مجتهده در خبرگان رهبري خاطرنشان ساخت : اگر شرايط لازم را داشته باشند، آنان  نيز مي توان كانديدا كرد، اما براي خودشان بهتر است جزو اعضاي خبرگان نباشند.

کد مطلب 264265

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