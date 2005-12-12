چهاردهمين دوره مراسم گراميداشت روز پژوهش دانشگاه تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در اين مراسم كه با حضور رياست دانشگاه، معاون پژوهشي، مديران، كارشناسان و اعضاي محترم هيات علمي شاغل و بازنشسته دانشگاه برگزار مي شود از برگزيدگان كتاب سال دانشگاه ها، پژوهشگران برگزيده، طرح هاي برگزيده و قابل تقدير، كتابخانه نمونه، دانشجويان پژوهشگر برگزيده، پايان نامه هاي نمونه دوره هاي تحصيلات تكميلي و نشريات نمونه علمي پژوهشي دانشجويي تقدير مي شود.



دانشگاه تهران بر اساس آئين نامه اعطاي نشان هاي پژوهشي همه ساله پژوهشگران فعال و شاخص از اعضاء هيات علمي دانشگاه را انتخاب و در مراسم گراميداشت روز پژوهش آنان را مورد تقدير قرار مي دهد.

مطابق با آئين نامه انتخاب طرح هاي پژوهشي نمونه و برگزيده، طرح هاي پژوهشي بنيادي و نيز طرح هاي پژوهشي كاربردي براي معرفي در مراسم گراميداشت روز پژوهش دانشگاه انتخاب و با معرفي آنها از مجريان طرح هاي منتخب قدرداني به عمل مي آيد.

كتابخانه نمونه و قابل تقدير نيز بر اساس تنوع خدمات كتابخانه به مراجعين خصوصا استفاده از دانش فني، اطلاع رساني، ميزان تامين منابع مورد نياز محققين، سرعت در فهرست نويسي و رده بندي، آماده سازي منابع اطلاعاتي تهيه شده، به روز بودن محتواي مجلات و كتب مورد نياز پژوهشگران و خدمات فني به آنها، ساعت كار روزانه، رفتار كتابداران با مراجعين و نيز استفاده از آمار در برنامه ريزي انتخاب شده و در مراسم روز پژوهش مورد تقدير قرار مي گيرد.