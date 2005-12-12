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۲۱ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۵۶

همگام با هفته پژوهش و فناوري (36)

چهاردهمين دوره مراسم گراميداشت روز پژوهش دانشگاه تهران برگزار مي شود

چهاردهمين دوره مراسم گراميداشت روز پژوهش دانشگاه تهران برگزار مي شود

چهاردهمين دوره مراسم گراميداشت روز پژوهش دانشگاه تهران 22 آذر در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در اين مراسم كه با حضور رياست دانشگاه، معاون پژوهشي، مديران، كارشناسان و اعضاي محترم هيات علمي شاغل و بازنشسته دانشگاه برگزار مي شود از برگزيدگان كتاب سال دانشگاه ها، پژوهشگران برگزيده، طرح هاي برگزيده و قابل تقدير، كتابخانه نمونه، دانشجويان پژوهشگر برگزيده، پايان نامه هاي نمونه دوره هاي تحصيلات تكميلي و نشريات نمونه علمي پژوهشي دانشجويي تقدير مي شود.

دانشگاه تهران بر اساس آئين نامه اعطاي نشان هاي پژوهشي همه ساله پژوهشگران فعال و شاخص از اعضاء هيات علمي دانشگاه را انتخاب و در مراسم گراميداشت روز پژوهش آنان را مورد تقدير قرار مي دهد.

مطابق با آئين نامه انتخاب طرح هاي پژوهشي نمونه و برگزيده، طرح هاي پژوهشي بنيادي و نيز طرح هاي پژوهشي كاربردي براي معرفي در مراسم گراميداشت روز پژوهش دانشگاه انتخاب و با معرفي آنها از مجريان طرح هاي منتخب قدرداني به عمل مي آيد.

كتابخانه نمونه و قابل تقدير نيز بر اساس تنوع خدمات كتابخانه به مراجعين خصوصا استفاده از دانش فني، اطلاع رساني، ميزان تامين منابع مورد نياز محققين، سرعت در فهرست نويسي و رده بندي، آماده سازي منابع اطلاعاتي تهيه شده، به روز بودن محتواي مجلات و كتب مورد نياز پژوهشگران و خدمات فني به آنها، ساعت كار روزانه، رفتار كتابداران با مراجعين و نيز استفاده از آمار در برنامه ريزي انتخاب شده و در مراسم روز پژوهش مورد تقدير قرار مي گيرد.

کد مطلب 264272

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