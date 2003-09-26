همايش استفاده صنعتي از بيوتكنولوژي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين همايش با هدف بررسي و ارزشيابي بيوتكنولوژي بعنوان فن بكار گيري ارگانيزم هاي طبيعي و مشتقات آنها براي توليد محصولات وبه روز كردن دانش بيوتكنولوژي برگزار مي شود
در اين همايش كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيا از جمله بنگلادش ،هند ، پاكستان، اندونزي، سريلانكا، تايلند، ويتنام و فيجي شركت خواهندكرد.
اين همايش از پنجم تا نهم مهرماه در تهران برگزار مي شود
همايش استفاده صنعتي از بيوتكنولوزي با همكاري سازمان بهره وري ملي ،سازمان بهره وري آسيايي و وزارت صنايع و معادن از پنجم مهرماه در تهران آغاز به كار مي كند.
به گزارش خبرگزاري مهر ، اين همايش با هدف بررسي و ارزشيابي بيوتكنولوژي بعنوان فن بكار گيري ارگانيزم هاي طبيعي و مشتقات آنها براي توليد محصولات وبه روز كردن دانش بيوتكنولوژي برگزار مي شود
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