همايش استفاده صنعتي از بيوتكنولوژي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين همايش با هدف بررسي و ارزشيابي بيوتكنولوژي بعنوان فن بكار گيري ارگانيزم هاي طبيعي و مشتقات آنها براي توليد محصولات وبه روز كردن دانش بيوتكنولوژي برگزار مي شود

در اين همايش كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيا از جمله بنگلادش ،هند ، پاكستان، اندونزي، سريلانكا، تايلند، ويتنام و فيجي شركت خواهندكرد.

اين همايش از پنجم تا نهم مهرماه در تهران برگزار مي شود