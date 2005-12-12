قرآن كريم به زبان عبري در عربستان منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" بنياد فهد عبدالعزيز طرح جديد ترجمه قرآن كريم به زبان عبري را ارائه داد.

به گزارش خبرگزاري نسيج، اين بنياد به ترجمه قرآن به زبان عبري همت گماشت و با خط " ثلث " و بدون اينكه در آن خطائي وجود داشته باشد، منتشر كرد.

ترجمه فوق حدود 4 ماه طول كشيده است .

بنياد فهد عبدالعزيز حدود 20 سال است كه در زمينه ترجمه قرآن به زبانهاي مختلف اقدام و قرآن را به 47 زبان ترجمه كرده است .

بنياد فهد عبدالعزيز در زمينه چاپ قرآن بسيار فعال است، اين بنياد چندي پيش به چاپ قرآني اهتمام ورزيد كه ترجمه، تفسير و معني كلمات قرآن را به خط بريل به منظور استفاده و بهره نابينايان داراست، البته در اين قرآن تنها جزء آخر از سوره " نباء" به بعد را به اين خط آمده تا علاوه بر خواندن و دريافت معاني آن به تفسير قرآن و آيات آن نيز اقدام كرده باشد.

پيش از اين قرآن كريم به خط عبري در مصر چاپ و منتشر شد كه تمام مخارج آنرا كه از سوي دانشگاه عين الشمس مصر انجام شده بود، بنياد فهد عبدالعزير بر عهده داشت .