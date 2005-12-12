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۲۱ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۵۸

پس از مصر؛

قرآن كريم به زبان عبري در عربستان منتشر شد

قرآن كريم به زبان عبري در عربستان منتشر شد

پس از گذشت يك ماه از انتشار قرآن كريم به زبان عبري در مصر، بنياد فهد عبدالعزيز در عربستان نيز اين كتاب آسماني و هدايتگر را به زبان عبري چاپ و منتشر كرد .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" بنياد فهد عبدالعزيز طرح جديد ترجمه قرآن كريم به زبان عبري را ارائه داد.

به گزارش خبرگزاري نسيج، اين بنياد به ترجمه قرآن به زبان عبري همت گماشت و با خط " ثلث " و بدون اينكه در آن خطائي وجود داشته باشد، منتشر كرد.

ترجمه فوق حدود 4 ماه طول كشيده است .

بنياد فهد عبدالعزيز حدود 20 سال است كه در زمينه ترجمه قرآن به زبانهاي مختلف اقدام و قرآن را به 47 زبان ترجمه كرده است .

بنياد فهد عبدالعزيز در زمينه چاپ قرآن بسيار فعال است، اين بنياد چندي پيش به چاپ قرآني اهتمام ورزيد كه ترجمه، تفسير و معني كلمات قرآن را به خط بريل به منظور استفاده و بهره نابينايان داراست، البته در اين قرآن تنها جزء آخر از سوره " نباء" به بعد را به اين خط  آمده تا علاوه بر خواندن و دريافت معاني آن به تفسير قرآن و آيات آن نيز اقدام كرده باشد.

پيش از اين قرآن كريم به خط عبري در مصر چاپ و منتشر شد كه تمام مخارج آنرا كه از سوي دانشگاه عين الشمس مصر انجام شده بود، بنياد فهد عبدالعزير بر عهده داشت .

 

کد مطلب 264380

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