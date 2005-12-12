سومين كنگره سراسري جمعيت ايثارگران دهه اول اسفند برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، لطف الله فروزنده افزود: مقرر شد از دكتر احمدي نژاد رييس جمهور و حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان مهمانان ويژه و سخرانان اين كنگره دعوت به عمل آيد.

وي با اشاره به اينكه اين كنگره از دو بخش تشكيل خواهد شد، گفت: در بخش عمومي، از نمايندگان رسانه هاي گروهي، وزراء ، شخصيت هاي فرهنگي ، اجتماعي و مسوولين احزاب و ... جهت تعامل هر چه بيشتر دعوت به عمل خواهد آمد.

فروزنده اضافه كرد: در بخش دوم كه حاضرين آن صرفا اعضاي محترم جمعيت ايثارگران خواهند بود، راهبردهاي آينده و تحليل عملكرد گذشته جمعيت، مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

وي اضافه كرد: از همه اعضاي جمعيت خواسته شده است تا به صورت فعال در مباحث كنگره حضور داشته باشند.

قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در مورد زمان برگزاري سومين كنگره اين جمعيت گفت: بر اساس تصميم گيري انجام شده، كنگره يك روزه و در دهه اول اسفندماه برگزار خواهد شد.