سوريه اعتراض خود به نتايج تيم بررسي ترور حريري را به عنان اعلام مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، فعالان سوري درصدد جمع آوري ميليون ها امضا از مردم اين كشور هستند تا اين امضاها را به ضميمه نامه اي براي دبير كل سازمان ملل ارسال كرده و اعلام كنند مردم سوريه در ترور رفيق حريري نقش نداشته اند.

اين نامه سوريه كه به معناي اعتراض به نتيجه تحقيقات تيم بررسي ترور رفيق حريري است، قرار است در تاريخ 22 دسامبر (يك دي ) براي دفتر كوفي عنان در دمشق ارسال شود.

در اين نامه آمده است: سازمان ملل نبايد اجازه دهد كه تحقيقات درباره ترور نخست وزير اسبق لبنان به عنوان بهانه اي براي فشار بر سوريه براي برگرداندن اين كشور از موضع محكم خود درباره برخي مسائل استفاده شود.

روزنامه واشنگتن تايمز درباره افراد يا منابعي كه به جمع آوري اين امضاها مي پردازند، چيري ننوشته است.

سوريه تاكيد كرده است كه در ترور رفيق حريري مشاركت نداشته است و گزارش دتلو مهليز رئيس تيم بررسي ترور نخست وزير اسبق لبنان را درباره مشاركت دمشق كاملا اشتباه مي داند.