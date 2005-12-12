عملكرد شناگران در رقابت هاي غرب آسيا تحسين برانگيز بود// سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك بايد ما را ياري كنند

بهزاد خبازيان در گفت و گو با خبرنگار "مهر" با بيان اين مطلب اظهار داشت: محمد عليرضايي شناگر خوب كشورمان به نتايج قابل توجهي در رقابت هاي غرب آسيا دست پيدا كرد و چنانچه ورودي هاي المپيك آتن با ورودي آتن محاسبه شود اين شناگر در 100 متر قورباغه وضعيت خوبي خواهد داشت. ركورد ورودي آتن در اين ماده 02/5/1است و ما منتظريم تا فينا ركوردهاي ورودي المپيك پكن را اعلام كند.البته تا رقابت هاي المپيك 2 سال و 3 ماه فرصت داريم و طي اين مدت مي توانيم توان شناگران خودمان را بالا ببريم.

سرمربي شنا درادامه تصريح كرد: بچه هاي ما در اين مسابقات بسيار خسته بودند اما با اين حال نتايج خوبي كسب كردند. ما پس از مسابقات رده هاي سني آسيا فقط 2 ماه و نيم وقت داشتيم تا خودمان را براي اين رقابت ها آماده كنيم.در اين فاصله در رقابت هاي مرحله اول ليگ شركت كرديم و پس از آن در كيش اردو زديم و دوباره در مسابقات مرحله دوم ليگ حاضر شديم كه به نظر من مجموع اين مسابقات ، خستگي مفرطي را براي شناگران ما در پي داشت. با اين اوصاف خيلي خوشحالم كه شناگران ما موفق شدند علاوه بر كسب 17 مدال در اين مسابقات، 17 بار هم ركوردهاي خود را بهبود ببخشند.

خبازيان در پايان در خصوص رقابت هاي آتي شنا افزود: ما از امروز براي يك سال آينده و بازي هاي آسيايي دوحه برنامه ريزي مي كنيم. قصد داريم در چند فينال اين رقابت ها حضور داشته باشيم هرچند كه با حضور شناگران ژاپني، چيني و قزاق در اين رقابت ها كار مشكلي پيش رو داريم.ضمن اينكه رقابت هاي قهرماني جهان در سال 2007 در ملبورن برگزار مي شود كه در عين حال ورودي المپيك 2008 هم هست و در نطر داريم با برگزاري اردوهاي داخلي و خارجي ، شرايط حضور شناگران خود را در رقابت هاي المپيك فراهم كنيم.سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك بايد ما را ياري كنند تا بتوانيم در رقابت هاي المپيك پكن نماينده داشته باشيم.