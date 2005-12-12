حماس ، تشكيلات خودگردان را به حمايت از ملت فلسطين در مبارزه با اسرائيل فراخواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم، يكي از رهبران جنبش مقاومت اسلامي فلسطين( حماس) تاكيد كرد كه دشمن صهيونيستي نژاد پرست به مفاد توافقنامه آتش بس كه تشكيلات خودگردان و گروههاي مبارز در آغاز سال جاري بر سر آن به توافق رسيدند، پايبند نبوده است.



خليل ابو ليلي افزود: گروه هاي مبارزفلسطيني ونيز تشكيلات خودگردان درقاهره گردهم آمدند وموافقت كردند تا آتش بسي تا پايان سال جاري ميلادي برقرارگردد، اما اين آتش بس به علت ادامه حملات مكرر دشمن اسرائيلي عليه ملت فلسطين وويران ساختن منازل آنها و نيز بمبارانهاي هوايي ودريايي و زميني واعمال تروريستي اين رژيم قابل تمديد نيست.



وي اظهارداشت : به هيچ عنوان عاقلانه نيست كه اين آتش بس ادامه يابد و يا تمديد گردد درحالي كه دشمن صهيونيستي به تفاهمنامه قاهره به طورواضح و آشكار پايبند نباشد.



ابو ليلي همچنين از تشكيلات خودگردان خواست از ملت فلسطين درمبارزه با دشمن صهيونيستي تا تحقق اهداف خود دربرپايي كشور مستقل فلسطين با مركزيت قدس شريف حمايت كند.



وي درارتباط با انتخابات آتي پارلماني فلسطين ابراز اميدواري كرد كه اين انتخابات درموعد مقرر خود( اواخر ژانويه آتي ) برگزار گردد ومانند موعد قبلي تغيير نيابد.





