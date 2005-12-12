امروز زمان ايثار در صحنه هاي علم است // دانشجويان به نقد منصفانه دولت نهم بپردازند // همچنان با حقوق معلمي دانشگاه كرمان زندگي مي كنم

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "محمد مهدي زاهدي" صبح امروز در چهارمين جشنواره ممتازين، مبتكرين و نوآوران بسيجي با عرض تسليت به مناسبت سقوط هواپيماي C130 افزود: برگزاري چنين مراسمي در هفته پژوهش، نشانگر توجه بسيج به امر پژوهش است.

وي همچنين روز دانشجو را به دانشجويان تبريك گفت و اظهار داشت: بايد آرمان خواهي و عدالت خواهي را در جامعه پياده كنيم و از ويژگي هاي عدالت محوري در جهت استكبار ستيزي استفاده كرد.

"زاهدي" خاطرنشان كرد: وزارت علوم در برنامه اي كه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده، مسائل فرهنگي و پس از آن پژوهش را در اولويت قرار داده است. با توجه به اينكه دانشجويان بسيجي علاقه زيادي به فرهنگ و پژوهش دارند مطالعه اين برنامه را به آنها پيشنهاد مي كنم.

وي با اعلام اينكه دولت نهم از نظرات دانشجويان در برنامه هاي اجرايي خود استفاده مي كند، افزود: ما را در اجرايي كردن برنامه هاي فرهنگي و پژوهشي كمك كنيد تا پس از اتمام دوره چهار ساله، بسياري از امور زير بنايي توسط دانشجويان انجام شده باشد.

وزير علوم از دانشجويان خواست به نقادي منصفانه دولت نهم بپردازند و در ادامه گفت: دولت شما را بهترين نقادان خود مي داند.

زاهدي اظهار داشت: از دانشگاهيان بسيجي انتظار مي رود به برگزاري مناظره هاي علمي - عقيدتي و كرسي ها نظريه پردازي كمك كنند و پرچمدار اين برنامه ها باشند.

وي تصريح كرد: بايد در برگزاري مناظره ها پيشقدم شويد تا فرصت از كساني كه مي خواهند با رنگ و لعاب انقلابي افكار شيطاني خود را به دانشجويان القا كنند، سلب شود. امروز بسيجي بايد با علم و تدبر به جنگ دشمن برود.

"زاهدي" با اشاره به سفر اخير رئيس جمهور به عربستان و شركت در كنفرانس سران اسلامي افزود: شركت رئيس جمهوري بسيجي در اين جلسه بسياري از زمزمه ها را مبني بر به رسميت شناختن اسرائيل از سوي كشورهاي اسلامي از بين برد و جلسه تا پايان حول محورها و اهداف جمهوري اسلامي ايران حركت كرد. مايه افتخار است كه رئيس جمهوري بسيجي استكبار ستيزي را مطرح كرده و اين موضوع مورد استقبال همه سران كشورهاي اسلامي قرار گيرد.

وي يادآور شد: با آرمان خواهي و عدالت خواهي در جهان اسلام، مقدمات ظهور امام زمان نيز فراهم مي شود.

وزير علوم با بيان اينكه تمامي كابينه نهم در ساده زيستي به سر مي برند و براي منفعات خود خواستار چيزي نيستند تصريح كرد: من همچنان با حقوق معلمي دانشگاه كرمان زندگي مي كنم و تمام كابينه دولت نهم سرا پا به خدمت به نظام عشق مي ورزند.

وي از سرپرست جديد دانشگاه تهران ياد كرد و افزود: وزارت علوم استاد تمام در علوم دانشگاهي و مجتهد در علوم حوزوي را مسئول دانشگاه تهران قرار داده است و انتقاد برخي از افراد در اين زمينه غير منصفانه است.

به گزارش "مهر"، چهارمين جشنواره ممتازين، مبتكرين و نوآوران بسيجي صبح امروز با معرفي برگزيدگان در دانشگاه تهران برگزار شد.