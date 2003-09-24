رهبر معظم انقلاب اسلامي صدها نفر از محكومان را مورد عفو قرار دادند

در خجسته سالروز بعثت پيامبر رحمت و رافت حضرت محمد مصطفي (ص)، با موافقيت رهبر معظم انقلاب اسلامي، صدها نفر از محكومان دادگاههاي عمومي، انقلاب و نظامي سراسر كشور مشمول عفو يا تخفيف مجازات قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس قوه قضاييه در نامه اي به محضر حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي درخواست كرده بود 708 نفر از افرادي كه استحقاق برخورداري آنان از عفو يا تخفيف مجازات بر اساس آيين نامه در كميسيون عفو و بخشودگي بررسي شده است، مورد عفو قرار گيرند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز ضمن تبريك و تهنيت عيد سعيد و مبارك مبعث با پيشنهاد رئيس قوه قضاييه موافقت كردند.

