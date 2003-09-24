نخستين جشنواره فرهنگي - هنري ميراث وطن خواهي در چالداران پايان مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ستاد خبري نخستين جشنواره ميراث وطن خواهي، در مراسم پاياني اين جشنواره نماينده مردم منطقه در مجلس شوراي اسلامي و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به ايراد سخنراني مي پردازند. همچنين چند تن از صفوي پژوهان و اساتيد دانشگاه مطالبي را براي مدعوين بيان مي كنند و سپس شهيدان حماسه چالدران و شهيدان گمنام لشگر 64 اروميه به صورت نمادين تشييع مي شوند. پرده برداري از بناي يادمان شيخ صدرالدين صفوي، پرده برداري از پيكره 5/3 متري شاه اسماعيل صفوي و اجراي موسيقي حماسي به وسيله 50 تن از عاشيق هاي آذري با استفاده از شعرهاي سيد اسماعيل صفوي ديگر بخش هاي اين برنامه را تشكيل مي دهد.

عليرضا بهرامي، دبير اين جشنواره ضمن بيان اينكه آثار راه يافته به بخش مسابقه اين جشنواره در معرض ديد عموم قرار مي گيرد، گفت: آثار ارايه شده به جشنواره در رشته هاي شعر، مقاله، فيلم كوتاه و مستند، عكاسي، مجسمه سازي، نقاشي، كتاب و پايان نامه ارايه شده است كه به وسيله بهمن جلالي، غلامرضا خياطان، ناصر باكيده، مهرداد اسكويي و چند تن ديگر از كارشناسان بررسي مي شود.

وي با اشاره به اينكه، جشنواره ميراث وطن خواهي به وسيله انجمن هنرمندان دوستدار ميراث فرهنگي برگزار مي شود، تاكيد كرد: نخستين دوره اين جشنواره، امسال با مشاركت سازمان ميراث فرهنگي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بنياد مستعضفان و جانبازان انقلاب اسلامي برگزار مي گردد.

بهرامي خاطر نشان ساخت: اين جشنواره كه از اين پس هر ساله برگزار مي شود، با محوريت موضوعي بيان مسايل ملي و منطقه ايي خواهد بود و نقش فرهنگ هاي مختلف ايران در دفاع از تماميت ارضي همبستگي كل كشور در طول قرون متمادي را مورد دقت نظر و ستايش قرار مي دهد.

وي با تاكيد بر اينكه كشور اسلامي ما از نظر جغرافيايي موقعيت بسيار حساسي در منطقه دارد، تصريح كرد: با توجه به فعاليت هاي وسيع و ارزشمندي كه طي قرنها از سوي ايرانيان براي حفظ تماميت ارضي كشور انجام شده، لازم است به گونه اي ارزنده و شايسته، رشادتها و پيشينه تاريخي قابل افتخار ايران اسلامي مطرح شود و همگان در جريان اين امور قرار گيرند تا فرهنگ سازي انجام شود.