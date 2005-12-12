خودروها روزانه بيش از 220 ميليارد ليتر از اكسيژن هواي تهران را مي بلعند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" ، مطالعات نشان مي دهد مصرف هر ليتر "بنزين" موجب آلودگي حداقل 17 هزار ليتر اكسيژن مي شود.

مهشيد عقدائي كارشناس سازمان گروه سوخت بهينه سازي مصرف سوخت كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر با اشاره به تركيبات موجود در بنزين و خواص زيانبار آن مي گويد: بنزين در دهها عنصر و ماده اصلي مختلف تشكيل مي شود كه مصرف بسياري از آنها براي بدن انسان مضر است. موادي مانند تركيبات آروماتيك ها از جمله بنزن كه سمي و سرطان زا است.

وي مي افزايد: بر همين اساس براي كاهش ميزان مصرف اين مواد زيانبار براي انسان ، استانداردهايي جهاني براي آن در نظر گرفته شده كه در توليد اين محصول "بايد" لحاظ شود. اما در بنزين توليدي داخل، هنوز ميزان تعدادي از اين مواد سمي تشكيل دهنده بنزين ، بيشتر از استانداردهاي جهاني است.

عقدائي در خصوص ميزان آلودگي ناشي از مصرف بنزين توسط هر خودرو مي گويد: اين آلودگي بستگي به نوع خودرو و سيستم سوخت آن دارد. مثلا در خودروهاي انژكتوري و يا مجهز به فيلترهايي با كاتاليزورهاي تسويه كننده ، ميزان آلودگي بسيار كمتر است.

وي تصريح كرد: البته كيفيت بنزينهاي توليدي در ايران ، در حد مطلوبي براي مصرف در خودروهاست ، اما از لحاظ ميزان آلودگي هنوز با استانداردهاي جهاني فاصله دارد.

اين كارشناس سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در عين حال مي گويد: مي توان با اضافه كردن برخي از افزودنيها، ميزان آلايندگي بنزين را 3 تا 4 درصد كم كرد و هم اكنون به اين منظور، آزمايشهاي مختلفي در آزمايشگاههاي ما در حال حال اجرا است كه اميدواريم با به نتيجه رسيدن آنها، كمي از ميزان آلودگي ناشي از مصرف بنزين كم شود.