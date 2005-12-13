22 درصد زنان از مشاغل خود استعفا مي دهند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در تحقيقي كه روي 595 نفر از كارمندان زن در مشاغل اجرايي ، مديريتي ، تخصصي دولتي ، دانشگاهي و عمومي انجام گرفته ، مشخص شد زنان به 13 دليل ممكن استعفا مي دهند كه از مهمترين آنها مي توان به فقدان امنيت شغلي ، دستمزدها ، شرايط كاري ، منافع و مرخصي هاي استحقاقي اشاره كرد.

بر اساس اين تحقيق ، در مدت 2 سال كار در مراكز گوناگون ميزان استعفاي زنان 2 برابر مردان بوده است در حاليكه فقط 2/12 درصد مردان در مدت مشابه از آغاز كار قصد استعفاء داشته اند ، 2/22 درصد از زنان آمادگي خود را براي استعفا اعلام كرده اند.

با توجه به نرخ زاد و ولد و افزايش جمعيت نبايد مشكل كمبود نيروي كار جديد وجود داشته باشد اما برخلاف تصور مي بينيم كه اين كمبود به ويژه در نيروي كار زن از اواخر دهه 90 جدي تر شده است و عدم رضايت زنان از مشاغل محوله و نبود زمينه مناسب براي رشد و ارتقاي شغلي باعث شده كه بيشتر درخواستهاي استعفا توسط زنان نوشته شود .

يكي از محققان مركز آسيب شناسي سازمان ملل در اين مورد هشدار داد و گفت: زنان در مشاغل و مسئوليتهاي محوله تواناييهاي خود را نشان مي دهند اما شانس و يا به عبارتي فرصت هاي كمتري براي پيشرفت دارند.

همچنين از طرفي هر چه مدت خدمت زنان طولاني تر شود تمايل آنها به كناره گيري از كار بيشتر مي شوند به بيان ديگر زنان در مشاغل اجرايي ، مديريتي و تخصصي به دليل عدم داشتن فرصت هاي ارتقاي برابر با مردان انگيزه خود را براي پيشبرد كار مي گذرانند اما به لحاظ عيني و مادي بازده قابل قبولي نمي گيرند در خانواده نيز كمك و حمايتهاي لازم را از دست مي دهند و بار مسووليتهاي داخل و خارج از منزل و عدم ارضاي روحي همگي موانعي در راه كار بيشتر مي باشند .

صاحب نظران معتقدند كه تبعيض ، انتظارات بيش از حد ، مشكلات كاري يا حتي تفاوت در رفتار با زنان در بروز مشكلات شغلي در مقايسه با مردان نارضايتي زنان را به همراه دارد .