صهيونيست ها با يورش به رفح ، 12 فلسطيني را شهيد و زخمي كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فلسطين "وفا"، اين منابع افزودند ، بيش از 30 دستگاه تانك و نفربر صهيونيست به همراه چندين دستگاه بولدوزر نيمه شب گذشته به اردوگاه يبنا و منطقه القصاص در رفح در جنوب نوار غزه حمله كردند كه طي آن يك فلسطيني شهيد و 11 تن ديگر زخمي شدند.

به گفته منابع امنيتي و شاهدان در اين حمله اشغالگران از حمايت هليكوپترهاي آپاچي برخوردار بودند.

حال پنج تن از مجروحان كه بر اثر اصابت تركش گلوله هاي تانك زخمي شدند، وخيم گزارش شده است .

در اين حمله بولدوزهاي اشغالگران اقدام به تخريب كامل 5 منزل مسكوني كردند و خسارتهاي عمده اي به 25 منزل ديگر وارد كردند.

به گفته منابع فلسطيني ، اشغالگران به طور بي هدف و عمدي تاسيسات زيربنايي اين منطقه مانند خطوط تلفن برق و آب اين منطقه را از بين بردند.

يك فلسطيني نيز عصر گذشته در نوار غزه به ضرب گلوله نظاميان صهيونيست به شهادت رسيد.

خبر ديگري حاكي است ، درجريان تظاهرات اعتراض آميز مردم فلسطين منطقه كفر مالك نزديك رام الله دركرانه باختري به تخريب منزل يك خانواده فلسطيني توسط صهيونيستها منجر شد و سه تن به ضرب گلوله نظاميان اشغالگر به شدت زخمي شدند.



