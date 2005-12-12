سيد احمد خاتمي به امامت جمعه موقت تهران انتخاب شد

يك منبع آگاه با اعلام اين خبر به خبرنگار سياسي "مهر" افزود: وي كه از اعضاي هيات رييسه مجلس خبرگان نيز مي باشد از سوي امام جمعه تهران ، حضرت آيت الله خامنه اي مقام معظم رهبري ، در كنار ساير امامان موقت جمعه ، براي اقامه موقت نماز جمعه تهران انتخاب شده است.
وي سابقه 30 سال تحصيل در سطوح مختلف در حوزه علميه قم ، 18 سال تدريس علوم مختلف تفسير قرآن كريم ، 10 سال تدريس دروس خارج فقه و اصول و تاليف بيش از 10 عنوان كتاب در زمينه هاي مختلف علوم ديني را در كارنامه خود دارد.
حجت الاسلام سيد احمد خاتمي همچنين عضو شورايعالي مجمع جهاني اهل بيت (ع) نيز مي باشد.
نظر شما