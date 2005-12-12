  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۱۷

از سوي حضرت آيت الله خامنه اي ؛

سيد احمد خاتمي به امامت جمعه موقت تهران انتخاب شد

سيد احمد خاتمي به امامت جمعه موقت تهران انتخاب شد

حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد خاتمي خطيب توانا و از اساتيد حوزه علميه قم به عنوان يكي از ائمه موقت نماز جمعه تهران انتخاب شده است.

يك منبع آگاه با اعلام اين خبر به خبرنگار سياسي "مهر" افزود: وي كه از اعضاي هيات رييسه مجلس خبرگان نيز مي باشد از سوي امام جمعه تهران ، حضرت آيت الله خامنه اي مقام معظم رهبري ، در كنار ساير امامان موقت جمعه ، براي اقامه موقت نماز جمعه تهران انتخاب شده است.

وي سابقه 30 سال تحصيل در سطوح مختلف در حوزه علميه قم ، 18 سال تدريس علوم مختلف تفسير قرآن كريم ، 10 سال تدريس دروس خارج فقه و اصول و تاليف بيش از 10 عنوان كتاب در زمينه هاي مختلف علوم ديني را در كارنامه خود دارد.

حجت الاسلام سيد احمد خاتمي همچنين عضو شورايعالي مجمع جهاني اهل بيت (ع) نيز مي باشد.

 

کد مطلب 264573

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها