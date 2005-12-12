عكاسان ايراني در استانبول درخشيدند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، جوايز عكاسان ايراني اين مسابقه به نيابت از آنان به وابسته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در استانبول اعطا شد. عليرضا عطرياني، محمد شريفي، جعفر كبوتري، كاظم حسيني و معصومه مهشيدي از عكاسان منتخب اين مسابقه شناخته شدند كه با اهداي ديپلم افتخار و لوح تقدير از آنها قدرداني شد.
در اين مسابقه عكاساني از كشورهاي هند، ويتنام، ژاپن، تايلند، هنگ كنگ، چين، پاكستان، بنگلادش، مالزي، فرانسه، هلند، انگليس، نروژ، تركيه، سريلانكا، آلمان، بوسني، مقدونيه، يونان، اسپانيا، بلژيك، ايتاليا و ايران آثار خود را به معرض نمايش گذاشتند.
