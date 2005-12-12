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۲۱ آذر ۱۳۸۴، ۱۸:۵۸

اختتام كارگاههاي آموزشي ورزش

بيش از800 تن از مسئولان ورزشي، آموزشهاي راهبردي مديريت ورزش را فرا گرفتند.

به گزارش خبرگزاري" مهر" طي 2ماهه گذشته 24 كارگاه آموزشي درمركز ملي مديريت وتوسعه ورزش كشور برگزارشد. دراين كارگاه ها كه به منظور ارتقا دانش مديران، كارشناسان و دست اندركاران ورزش كشور براي روزآمد نمودن تخصصهاي كاربردي  وبهسازي سازماني ورزش طراحي شده بود، سرفصلهاي متنوع آموزش مديريت ورزشي دربخشهاي مختلف براي شركت كنندگان ازنهادها وفدراسيونهاي ورزشي تشريح شد.

مراسم اختتاميه اين كارگاهها كه همزمان با آخرين كارگاه آموزشي خواهد بود صبح روز سه شنبه 22 آذر 84 در محل مركز ملي مديريت و توسعه ورزش كشوربرگزارخواهد شد. در اين مراسم دكترحميدي رييس مركز ملي مديريت وتوسعه ورزش كشورخانم نيسيان معاون آموزشي وپژوهشي و فضلي مسئول آموزش مركز، گزارشي ازنحوه روند طراحي و اجرا اين كارگاهها را ارائه خواهند كرد.

کد مطلب 264602

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