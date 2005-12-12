تيم فوتسال ايران در تورنمنت بين المللي امارات شركت مي كند

به گزارش خبرنگار"مهر" اين تورنمنت از ششم بهمن ماه جاري با حضور 6 تيم برزيل (قهرمان جهان) ، انگليس ، روماني ، ايتاليا( نايب قهرمان قاره اروپا) ، مصر(قهرمان قاره آفريقا) و ايران (قهرمان قاره آسيا) در سالن فستيوال شاپينگ امارات برگزار خواهد شد .

صادق درودگر رئيس كميته فوتسال فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب در خصوص هدف تيم فوتسال كشورمان از حضور در اين تورنمنت گفت : تيم فوتسال كشورمان با تركيبي از نفرات جوان در اين تورنمنت حضورخواهد يافت و اين مسابقات فرصت مناسبي است تا روند جوانگرايي و تجربه اندوزي در تيم فوتسال كشورمان ادامه يابد .

وي با ابراز نگراني از وضعيت مصدوميت وحيد شمسايي كاپيتان تيم فوتسال كشورمان اظهار داشت : شمسايي مدتي است از ناحيه زانو دچار مصدوميت جدي است و در حال حاضر زير نظر دكتر ابراهيميان به فيزيوتراپي و درمان مشغول است و قرار است براي تعيين ميزان آسيب ديدگي وي از زانوي شمسايي عكس MRI گرفته شود .

وي در خصوص حضور شمسايي در تورنمنت امارات اظهار داشت : ما اميدواريم اقدامات درماني بر روي زانوي وي نتيجه بخش باشد و او بتواند در تورنمنت امارات تيم فوتسال كشورمان را همراهي كند .