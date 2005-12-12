۲۱ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۴۱

اوايل بهمن ماه ؛

تيم فوتسال ايران در تورنمنت بين المللي امارات شركت مي كند

تيم ملي فوتسال ايران جهت شركت در تورنمنت بين المللي امارات اوايل بهمن ماه عازم اين كشور خواهد شد.

به گزارش خبرنگار"مهر" اين تورنمنت از ششم بهمن ماه جاري با حضور 6 تيم برزيل (قهرمان جهان) ، انگليس ، روماني ، ايتاليا( نايب قهرمان قاره اروپا) ، مصر(قهرمان قاره آفريقا) و ايران (قهرمان قاره آسيا) در سالن فستيوال شاپينگ امارات برگزار خواهد شد .
صادق درودگر رئيس كميته فوتسال فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب در خصوص هدف تيم فوتسال كشورمان از حضور در اين تورنمنت گفت : تيم فوتسال كشورمان با تركيبي از نفرات جوان در اين تورنمنت حضورخواهد يافت و اين مسابقات فرصت مناسبي است تا روند جوانگرايي و تجربه اندوزي در تيم فوتسال كشورمان ادامه يابد .

وي با ابراز نگراني از وضعيت مصدوميت وحيد شمسايي كاپيتان  تيم فوتسال كشورمان اظهار داشت : شمسايي مدتي است از ناحيه زانو دچار مصدوميت جدي است و در حال حاضر زير نظر دكتر ابراهيميان به فيزيوتراپي و درمان مشغول است و قرار است براي تعيين ميزان آسيب ديدگي وي از زانوي شمسايي عكس MRI  گرفته شود .
وي در خصوص حضور شمسايي در تورنمنت امارات اظهار داشت : ما اميدواريم اقدامات درماني بر روي زانوي وي نتيجه بخش باشد و او بتواند در تورنمنت امارات تيم فوتسال كشورمان را همراهي كند .  

