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۲۱ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۳۳

بهمن ماه امسال در نيويورك:

همايش "علم سياست و علوم ديگر" برگزار مي شود

همايش "علم سياست و علوم ديگر: چگونه اين دو در سياستگذاري عمومي مي توانند همكاري كنند؟" 20 و 21 بهمن ماه امسال در شهر نيويورك برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، مركر مطالعات اجتماعي نوين برگزار كننده اين همايش است.

به نظر برگزار كننده اين همايش علم سياست و علوم ديگر بسي مي توانند سياستگذاري هاي كلي و عمومي را شكل دهند.

در اين راستا اين دو بسيار نياز دارند كه با يكديگر همكار و تعامل داشته باشند بخصوص آنكه هم اكنون در زمانه اي زيست مي كنيم كه علوم ميان رشته اي مورد توجه هستند و متخصصان علوم گوناگون حس كرده اند كه به دستاوردها و رويكردهاي علوم ديگر نياز فراواني دارند.

در اين همايش بنا است راهكارهايي در جهت تعامل بيشتر و بهتر علوم سياسي و علوم ديگر ارائه شوند.

کد مطلب 264609

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