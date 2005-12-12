همايش "علم سياست و علوم ديگر" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، مركر مطالعات اجتماعي نوين برگزار كننده اين همايش است.

به نظر برگزار كننده اين همايش علم سياست و علوم ديگر بسي مي توانند سياستگذاري هاي كلي و عمومي را شكل دهند.

در اين راستا اين دو بسيار نياز دارند كه با يكديگر همكار و تعامل داشته باشند بخصوص آنكه هم اكنون در زمانه اي زيست مي كنيم كه علوم ميان رشته اي مورد توجه هستند و متخصصان علوم گوناگون حس كرده اند كه به دستاوردها و رويكردهاي علوم ديگر نياز فراواني دارند.

در اين همايش بنا است راهكارهايي در جهت تعامل بيشتر و بهتر علوم سياسي و علوم ديگر ارائه شوند.