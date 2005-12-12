در گفتگوي "مهر" با مسئولان و كارشناسان مطرح شد : كتابهاي ديني بايد پيامهاي معرفتي و ارزشمندي داشته باشند // نظارت دقيق، راهكاري براي رفع ضعفهاي فعلي در عرصه نشر كتابهاي ديني است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" با توجه به اينكه فرهنگ كشور ما همچنان فرهنگ شفاهي و مبتني بر شنيده ها و گفته هاست ، ميزان مطالعه در كشور بسيار اندك است و از اين رو لازم است كه در اين رابطه اقدامات مطلوبي از سوي متوليان امور فرهنگي انجام گيرد تا درزمينه گسترش فرهنگ مطالعه و دروني كردن اين فرهنگ گامهاي مؤثرتري برداشته شود .

مطالعه كتابهاي ديني خود مقوله ديگري است كه بايد به بررسي گذاشته شود و در اين راستا به نظر مي رسد كه اين كتابها كمتر مورد استقبال مخاطبان عام قرار مي گيرند و از اين رو بيشترين بهره از كتابهاي ديني شامل مخاطبان خاصي مي شود كه يا در رشته هاي علوم قرآني و معارف و زمينه هايي مرتبط با اين علوم دانشجو بوده و يا به تحقيق و پژوهش اشتغال دارند . اين امر خود آسيبي به عرصه نشر كتابهاي ديني است كه تنها به مخاطبان خاص اختصاص دارند و به همين جهت توانايي انتقال مفاهيم ديني به اقشار و گروههاي مختلف جامعه را نخواهند داشت .

ضعفهايي كه بر اين عرصه وارد مي شود را بايد در سه عرصه محتواي كتابهاي ديني، مؤلف و مخاطبان اعلام كرد و به بررسي هريك از اين ضعفها اهتمام ورزيد . در اين راستا برخي از اعضاء كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" نظرات خود را در مورد آسيب شناسي كتابهاي ديني اظهار داشتند .

برخي كتابهاي ديني در پي هنجارشكني هستند

حجت الاسلام سيد جلال يحيي زاده تصريح كرد: مواردي را در كتابهاي ديني و حتي كتابهايي كه مضامين ديني ندارند مشاهده كرديم كه با فرهنگ ديني ما متفاوت بودند و قصد هنجارشكني داشتند و در اين راستا مباحثي را در كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مطرح كرديم علاوه بر اين نظارت هايي در اين رابطه انجام شده است و در اين راستا در فكر شيوه هايي هستيم كه آسيب هاي موجود را از ميان برداريم اما در اين حوزه نياز به مصوبه و قانون گذاري نخواهيم داشت بلكه بايد با نظارت درست فعاليتها را به نتايج مطلوب برسانيم .

عدم استحكام مطالب كتابهاي ديني مهمترين آسيب اين حوزه خواهد بود

حجت الاسلام علي بنايي با اشاره به رشد جمعيت و ايجاد فضاي فرهنگي جديد در جامعه اظهار داشت: نوع مخاطبان كتابهاي ديني تغيير كرده است به همين جهت لازم است كه كتابهاي منتشر شده براي سطوح گوناگون مخاطبان قابل درك و فهم باشند. كتابهايي كه در حوزه دين منتشر مي شوند به بررسي سطحي موضوعات پرداخته اند و سازماندهي مناسبي براي تشويق و ترغيب مردم به سوي مطالعه اين كتابها ندارند.

وي با تأكيد بر تشويق مردم براي مطالعه كتابهاي ديني گفت: با توجه به اينكه حضور رسانه هاي متنوع كه به عنوان رقيبي براي كتاب و كتاب خواني تلقي مي شوند، مردم بايد به طور مداوم به سمت كتاب و كتاب خواني تشويق و ترغيب شوند تا اين تنوع رسانه اي آنان را از مطالعه كردن دور نكند از اين رو با به وجود آمدن اين جريان رقابتي بايد توجه بيشتري را به فعاليتهاي زيادي را در حوزه مطالعه كتاب داشته باشيم .

نظارت دقيق راهكاري براي رفع ضعفهاي فعلي عرصه نشر كتابهاي ديني است

سيد احمد رسولي نژاد عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر ضرورت نظارت دقيق و حساب شده بر فعاليتهاي عرصه نشر كتابهاي ديني، بسياري از آسيبها و مشكلاتي را كه به عرصه هاي فرهنگي وارد مي شود جبران ناپذير عنوان كرد و گفت: لازم است به فعاليتها و كتابهاي منتشر شده ناشران نظارت دقيقي داشته باشيم و همچنين تعدادي از مؤلفان و نويسندگان در اين حوزه فعاليت دارند كه بناي به راه انداختن جنگهاي مذهبي را گذاشته اند در اين راستا هم لازم است كه با دقت لازم به فعاليت آنان نظر داشت .

به گزارش "مهر" برخي از مسئولان در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در زمينه آسيبهاي موجود در حوزه نشر كتابهاي ديني نظرات خود را ارائه دادند .

كتابهاي ديني مي بايست پيامهاي معرفتي و ارزشمندي داشته باشند

حجت الاسلام سيد جواد موسوي هوايي معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي اظهار داشت: با توجه به حساسيت و تأثيرگذاري كه آثار مكتوب در رشد ديني و فرهنگي اقشار مختلف، بويژه جوانان دارند، مي بايست يك برنامه ريزي ملي در اين زمينه داشته باشيم، به همين دليل سازمان تبليغات اسلامي برنامه اي با موضوع ساماندهي نظام تبليغات ديني را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه كرده است تا اقدامات لازم به منظور اجرايي شدن، هماهنگي بيش از پيش نهادهاي ذيربط تحقق پذيرد .

بايد بستري فراهم شود كه بدنبال مطالعه كتابهاي ديني، تعقل معرفتي، همراه با عشق فطري در درون انسان نهادينه شده و به خدمت بشريت در آيند معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي

وي با تأكيد بر اينكه به روز نبودن كتابهاي ديني و عدم فعاليت نويسندگان و ناشران متناسب با نياز جوانان امروز از ديگر آسيبهاي مهم كتابهاي ديني است، گفت: استفاده از ادبيات مناسب، ملموس، قابل درك و جملات كوتاه از مواردي است كه مي بايست در تأليف كتابهاي ديني مورد توجه مؤلفان قرار گيرد.

معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي پرهيز از عوام زدگي، را از شرايط و اولويتهاي ضروري براي خلق آثار ديني اعلام كرد و گفت: مي بايست بستري را فراهم آورد كه بدنبال مطالعه كتابهاي ديني، تعقل معرفتي، همراه با عشق فطري در درون انسانها نهادينه شده و به خدمت بشريت در آيند. معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي آشنا نبودن مؤلفان با تغييرات روز جهاني و به موازات آن تغييراتي كه در افكار و عقايد اقشارمختلف ايجاد مي شود را از عوامل خلق آثار ضعيف و فاقد جذابيت عنوان و تأكيد كرد: عدم كاربردي بودن كتب ديني و متصل نبودن آنها به زندگي روزمره نيز از ديگر عوامل جذاب نبودن كتابهاي ديني و تأثيرگذاري كمرنگ آنها هستند.

نسخه برداري مهمترين آسيب در عرصه نشر كتابهاي ديني است

حجت الاسلام اسكندري معاون فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي با اشاره به اهميت توليد علم، مهمترين آسيب در حوزه نشر كتاب هاي ديني را نسخه برداري از كتب ديني ديگر عنوان كرد و گفت: از سوي شبكه هاي ماهواره اي و سايتهاي اينترنتي شبهاتي در مورد احكام دين ، توحيد ، مباني ديني و موارد ديگر طرح مي شود و به اين واسطه تلاش مي شود كه اذهان جوانان از لحاظ اعتقادي تحت تأثيرات منفي قرار گيرند در چنين شرايطي لازم است انديشمندان با همكاري يكديگر تلاش هايي جدي را در اين حوزه نشر مفاهيم ديني داشته و مباحث استدلالي را با برهان به جوانان انتقال دهند .

كتابهاي ديني بايد نيازهاي جوانان امروز را برطرف كنند معاون فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي

وي نظارت بر فعاليت متوليان و فعالان عرصه كتابهاي ديني را راهكاري براي رفع آسيبهاي موجود اعلام كرد و گفت: چاپ مناسب كتاب هاي ديني و طرح اين كتاب ها بايد مورد توجه قرار گيرد همچنين لازم است به دسترسي آسان مخاطبان و تناسب موضوعات اين كتاب ها با شرايط روز هم توجه داشت . مطالب كتاب هاي ديني بايد نياز جدي امروز مخاطبان را برطرف كنند از اين رو مي توان گفت با رعايت اين مسائل جاذبه كتب ديني در جامعه بيشتر شده و مي توان اين كتاب ها را وارد عرصه رقابت جدي با ديگر كتب قرار داد .

ضعف محتوايي يكي از مشكلات عمده كتابهاي ديني است

حجت الاسلام بهشتي نژاد رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان اصفهان با اشاره به عدم توسعه فرهنگ مطالعه در كشور مهمترين آسيبهاي وارد شده بر كتاب هاي ديني را در حوزه محتوا و مؤلف عنوان كرد و گفت: هم اكنون برخي از كتاب هاي ديني از سوي افرادي تأليف مي شوند كه صلاحيت و آشنايي كافي براي بيان مسائل ديني را ندارند و از لحاظ علم و اخلاص و اخلاق داراي قابليت هاي لازم نيستند. اين عدم آگاهي مؤلفان به سطح آگاهي جامعه ضربه هاي غير قابل جبراني را وارد مي كند.

وي با اشاره به حجم بالاي تأليفاتي كه در حوزه كتاب هاي ديني وجود دارد گفت: در حوزه كتاب هاي ديني شاهد افزايش حجم كتاب هاي منتشر شده هستيم اما در محتوي اين كتاب ها رشد كيفي به نظر نمي رسد در اين راستا متوليان بايد چشم دور انديش و تيز بيني را داشته باشند كه بر وقت و هزينه اي كه صرف اين امور مي شود، در مقابل نتايجي كه به دست آمده است اشراف كاملي داشته باشد .

مؤلفان در مقابل مطالب ضد ديني كتب پاسخگو هستند

كتابهاي ديني مي بايست متناسب با نيازهاي روز جامعه تأليف شوند رئيس سازمان تبليغات اسلامي يزد

حجت الاسلام سيد محمد شريف حسيني كوهستاني رئيس سازمان تبليغات اسلامي يزد با اشاره به اينكه مؤلفان كتابهاي ديني بايد به موضوعات ضد ديني مطرح شده در كتابها پاسخ دهند اظهار داشت: مؤلفان بايد اين آگاهي را داشته باشند كه در مقابل موضوعاتي كه خلاف مسائل ديني و اعتقادي مطرح مي شود پاسخگو باشند . اهل قلم و مؤلفان بايد كتاب هاي ديني را هم از لحاظ فكري و هم از لحاظ قلم و نوع نوشته مناسب با نيازهاي روز تأليف كنند در غير اين صورت مفيد نخواهد بود و حتي ضعف و آسيبي در اين حوزه هم تلقي مي شود .

مديران مسئول برخي از مراكز نشر كه به طور تخصصي به نشر كتابهاي ديني توجه دارند در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" نظرات خود را پيرامون آسيبها و ضعفهايي كه در حوزه نشر كتابهاي ديني وجود دارد بيان كردند .

تشكيل هيئتي از سوي وزارت ارشاد راهكاري براي ارزيابي مفيد كتابهاي ديني قبل از انتشار است

حسين مهديان مدير مسئول دفتر نشر فرهنگ اسلامي با تأكيد بر اهميت محتوا در نشر كتابهاي ديني، آثار ديني سالهاي اخير را ضعيف اعلام كرد و يادآورشد: تشكيل هيئتي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي راهكاري براي ارزيابي و بررسي مفيد كتابهاي ديني قبل از انتشار است چرا كه همواره در انتشار كتاب هاي ديني از سرمايه هاي مادي دولت و مهمتر از آن سرمايه معنوي زمان و عمر مردم استفاده مي شود و از اين رو لازم است كه همواره به اين مسئوليت بزرگ توجه داشت .

در نشر كتب ديني، بايد جنبه هاي فرهنگي و اقتصادي توأمان مدنظر قرار گيرند

مرتضي احمد آخوندي مدير مسئول نشر دارالكتب الاسلاميه اظهار داشت: بخشي از كار نشر به مسائل اقتصادي و بازگشت سرمايه هاي مادي اختصاص دارد از اين رو در عرصه فعاليتهاي فرهنگي نمي توان مسائل مادي را ناديده گرفت چرا كه ناشران همواره در فكر بازگشت سرمايه خود هم هستند از اين رو گاهي شاهد اين امر خواهيم بود كه كتابهاي مشابه منتشر شده و فعاليتهاي موازي انجام مي شوند و جمود و سكون فكري در اين عرصه ايجاد مي شود چرا كه از لحاظ علمي و فرهنگي فعاليت جديدي صورت نمي گيرد .

وي با اشاره به اينكه هم اكنون محيط نشر محيط آزادي است گفت: ممكن است از اين محيط حسن استفاده و يا سوء استفاده هايي صورت گيرد . برخي از كتابهاي منتشر شده ممكن است كه ظاهر ديني داشته باشند اما مفيد واقع نشوند و اين امر را بايد در ضعفهاي مربوط به مؤلف ، ناشر و محتوا جستجو كرد .

عدم تعامل بين ناشران ديني از ضعفهاي عرصه نشر كتابهاي ديني است

سيد عباس حسيني اميني مدير مسئول نشر دارالثقلين با تأكيد بر اهميت و ضرورت تعامل ناشران در حوزه نشر كتاب هاي ديني اظهار داشت : تعامل ناشران در قالب يك مجموعه مشخص باعث مي شود كه فعاليت هاي تكراري در حوزه نشر كتابهاي ديني صورت نگيرد و براي توسعه اين عرصه تلاش بيشتري اعمال شود علاوه بر اين لازم است كه در حوزه نشر كتابهاي ديني فعاليتهاي خود را توسعه دهيم تا كارهاي توليدي ما متفاوت از ديگر ناشران باشد .

وي اظهار داشت: لازم است كه ناشران برنامه هاي كاري خود را به هم اطلاع دهند تا فعاليت مجدد و موازي صورت نگيرد از اين رو فعاليت هماهنگ و همسوي ناشران آسيبهايي را از اين عرصه رفع خواهد كرد .

درك اغلب نويسندگان از مسائل ديني ناقص است

امروزه تنها كساني كه در زمينه احكام و اعتقادات و جامعه شناسي ديني پيگير موضوعات مختلف هستند از كتابهاي ديني استفاده هاي سودمندي دارند مدير مسئول انتشارات آل المرتضي(ع)

سيد مجتبي مرتضوي شاهرودي مدير مسئول انتشارات آل المرتضي (ع) مهمترين ضعف در حوزه نشر كتابهاي ديني را عدم دسترسي به منابع غني و جامع عنوان كرد و افزود: ما در زمينه مسائل روز با كمبود اين منابع غني روبه رو هستيم و از اين رو لازم است كه نويسندگاني كه به تأليف كتابهاي ديني مي پردازند، سطح مشخصي از دانش ديني را داشته باشند به همين دليل مهمترين دغدغه اي كه در حوزه نشر كتابهاي ديني وجود دارد ضعف دانش نويسندگان خواهد بود .

وي آسيب اجتماعي را كه در حوزه نشر كتاب هاي ديني وجود دارد، عدم اشاعه فرهنگ مطالعه در كشور عنوان كرد و اظهار داشت: امروزه تنها كساني كه در زمينه احكام و اعتقادات و جامعه شناسي ديني پيگير موضوعات مختلف هستند از كتاب هاي ديني استفاده هاي سودمند دارند .

نشر كتابهاي ديني نسبت به جمعيت كشور رشد مناسبي نداشته است

سيد فخرالدين جواهريان تهراني مدير مسئول نشر پيام حق رشد با اشاره به اينكه رشد كتابهاي ديني نسبت به كتابهاي ديگر كمتر بوده است بر تعداد ناشران تأكيد كرد وگفت: با توجه به ميزان جمعيت و رشد فكري جوانان نشر كتابهاي ديني رشد مطلوبي نداشته است . تعداد ناشران كشور به 7 هزار ناشر افزايش يافته است اما آنچه كه اهميت بسياري دارد اين امر است كه چه تعداد از اين ناشران در زمينه انتشار كتاب تخصص دارند.

فعالان عرصه نشر كتابهاي ديني بايد مؤمن و آگاه باشند

محمد رضا جاسبي مدير مسئول نشر پيام آزادي با تأكيد بر نقش كتابهاي ديني در ارتقاء معرفت ديني جامعه، حضور افراد كارشناس، مؤمن و آگاه را در اين حوزه ضروري اعلام كرد و گفت: مهمترين آسيبي كه در اين عرصه به چشم مي خورد در راستاي تأليف و ترجمه است چرا كه اگر در اين راستا افراد مطلع و آگاه به ارائه كتب ديني نپردازند آسيب هاي جبران ناپذيري به اين حوزه وارد مي شود .

به گزارش "مهر"، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان يكي از متوليان اصلي در حوزه نشر كتابهاي ديني مي بايست عملكرد بهتري را از خود نشان دهد كه علاوه بر رفع برخي از آسيبهاي موجود در حوزه نشر كتابهاي ديني ، فرهنگ مطالعه و بهره گيري از مكتوبات را در ميان مردم اشاعه دهد . برنامه ريزي دقيق اين وزارتخانه در رابطه با نشر كتابهاي ديني مي تواند در رفع آسيبهاو ضعفهايي كه به حوزه مخاطب باز مي گردد را اصلاح كند .

نظارت بر فعاليت مؤلفان در ارائه محتوايي مبتني بر اصول ناب اسلامي امري اجتناب ناپذير است

در عرصه محتواي كتابهاي ديني كه ارتباط تنگاتنگي ميان آنها وجود دارد نيز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي تواند نظارتهاي دقيق و حساب شده اي را ارائه دهد اما بايد توجه داشت اگر در حوزه نشر كتاب تنها به تبيين خطوط قرمز اكتفا شود نتايج خوبي را در پي نخواهد داشت چرا كه انگيزه اي براي تأليف كتاب باقي نمانده و همواره اين بيم وجود دارد كه بخشي از محتواي كتاب در قالب اين خط قرمزها و ممنوعيتها تعريف شود . اما نظارت بر فعاليت مؤلفان در ارائه محتوايي مبتني بر اصول ناب اسلامي امري اجتناب ناپذير است .

نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي كشور در تربيت استعدادهاي افراد نقش عمده اي را خواهند داشت و از اين رو در تربيت نويسندگان آگاه در عرصه هاي ديني هم بايد اين اهتمام را داشته باشند كه افراد مطلع و آگاه را كه در ترويج فرهنگ ديني اين سرزمين مفيد واقع مي شوند تربيت كنند .