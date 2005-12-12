لحود بر ضرورت وحدت ملت لبنان براي خنثي كردن توطئه هاي بيگانگان تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، رئيس جمهوري لبنان نيز ترور جبران تويني را محكوم كرد و خواستار همبستگي بيشتر مردم لبنان براي حمايت از سرزمينشان شد.



لحود در بيانيه اي اعلام كرد: دستان جنايت و خيانت كه لبنان و سياستمداران و عناصر اصلي آن را هدف قرار داده است از چند ماه پيش ، بار ديگر اين بار جبران تويني به عنوان چهره اي از چهره هاي مطرح سياسي و رسانه اي لبنان را هدف قرار داد.



وي افزود: تويني يكي از سمبل هاي آزادي لبنان بود كه به قافله شهداي بزرگ وطن و در راس آنها رفيق حريري نخست وزير اسبق پيوست.



لحود ابراز عقيده كرد كه لبنان در يك دو راهي خطرناكي قرار گرفته است كه توطئه گران بر ضد وحدت و آينده و سرنوشت آن توطئه چيني مي كنند.



وي خواستار گام هاي عملي براي خنثي كردن توطئه ها و دشمنان لبنان شد و از ملت اين كشور خواست همبستگي و وحدت خود را براي حمايت از سرزمينشان حفظ كنند.

نبيه بري رئيس مجلس لبنان نيز با محكوم كردن ترور يكي از نمايندگان اين كشور گفت : پارلمان عنوان مدعي العموم را خواهد گرفت و مسئوليت افشاي جنايت تروريستي را كه منجر به قتل جبران التويني شد، برعهده خواهد گرفت.



بري گفت : بهاي حقيقت كمتر از بهاي آزادي و حاكميت نيست و سريال انفجارها هرگز متوقف نخواهد شد و پاسخ به اين ترور تنها در وحدت ملي منسجم تر و اصرار بر گفتگو و رسوا كردن جنايتكاران نهفته است.

از سوي ديگر امروز صدها لبناني در اعتراض به ترور جبران تويني نماينده مجلس اين كشور و سردبير روزنامه النهار در مقابل ساختمان اين روزنامه در بيروت دست به تظاهرات زدند و بر ضرورت افشاي عاملان اين جنايت تاكيد كردند.



دولت لبنان نيز به رياست فواد سنيوره نخست وزير اين كشور در نشستي فوق العاده به بررسي حادثه تروريستي امروز در بيروت پرداخت و بر ضرورت افشاي عاملان اين جنايت تاكيد كرد.