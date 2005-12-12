البرادعي از آمريكا خواست تا تضمين هاي امنيتي به ايران بدهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، البرادعي كه در استكهلم سوئد به سر مي برد گفت:"من تضمين هاي امنيتي را مي بينم كه به عنوان بخشي از راه حل توسط آمريكا فراهم آمده است".

وي گفت:"اميدوارم در حين اينكه گفتگو با كشورهاي اروپائي(فرانسه، آلمان، و انگليس) شروع مي شود آمريكا در برخي مسائل همكاري بيشتري داشته باشد".

البرادعي همچنين از واشنگتن خواسته است تا تعاملي مشابه و آنگونه كه با كره شمالي انجام مي دهد با ايران نيز داشته باشد و امتيازاتي را كه به آن كشور داده است، به ايران نيز بدهد.

درخواست البرادعي براي دادن امتياز به ايران همانند كره شمالي در حاليست كه در حال حاضر آمريكا از دادن راكتور آب سبك به اين كشور كه وعده آن را در گفتگوها در پكن به پيونگ يانگ داده است خود داري مي كند.