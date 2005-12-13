مهدي فرجي، داور سومين جشنواره فيلم امام رضا (ع) در گفتگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت: "اگر جشنواره فيلم امام رضا (ع) به طور مستمر برگزار شود مي‌تواند در عرصه سينماي ايران جريان‌سازي كند و با ايجاد فضاي معنوي در فيلم‌ها به سمت كمال‌گرايي حركت نمايد."

وي تأكيد كرد: "اگر جشنواره استمرار داشته باشد به طور حتم به كار فيلمسازان جهت خواهد داد. برگزاري جشنواره فيلم امام رضا باعث پخته‌تر شدن نگاه فيلمسازان به مقوله دين مي‌شود و در واقع فيلمساز فرصت مي‌يابد در چنين جشنواره‌اي كه موضوعي و تخصصي است، نگرش عميق‌تري نسبت به دين داشته باشد. از طرفي با نقد و بررسي و تحليل درست آثار، به فيلمساز در جهت رشد ايده‌هاي ديني و سينمايي‌اش كمك خواهد شد."

مدير گروه فيلم و سريال شبكه اول در پايان خاطرنشان كرد: "بسياري از فيلمسازان ما دغدغه‌هاي ديني دارند و مردم هم به خاطر علايق ديني انتظار دارند سينماگران بيشتر وارد اين حوزه شوند. بنابراين اين جشنواره مي‌تواند فيلمسازان را به سمت معنويت و كمال هدايت كند."