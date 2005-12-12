پافشاري ايران براي غني سازي در داخل مانعي بر سر راه گفتگوهاست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، همچنين ديپلماتهايي از سه كشور اروپائي آلمان، انگليس ، و فرانسه گفتند كه همچنين با توجه به دستور كاري كه از سوي جمهوري اسلامي مطرح شده ممكن است مسائل زيادي براي گفتگو وجود نداشته باشد.

يك ديپلمات اروپائي در اين باره گفت: " حقيقت اين است كه نشست بايد در يك مرحله رو به پيشرفت انجام پذيرد، اما چيزي كه ممكن است روي دهد اين است كه به نظر نمي رسد اين گفتگوها بر اساس آنچه كه ايران گفته است نويد بخش و اميدوار كننده باشد".

يكي ديگر از مقامات اين سه كشور اروپايي گفت:" ما بايد خط گفتگو را پيشنهاد كنيم، و در حال حاضر مشاهده نتيجه و هدف، كار سختي است اگر ما با دستور كار ايران موافقيم بايد تمام نگرش ها و ديدگاههاي تاريخي خود را نسبت به پرونده اين كشور، كنار بگذاريم".

ديپلماتي ديگر در همين رابطه گفت:"علائمي از سوي ايران به ما مي رسد كه نشان مي دهد تهران موضعي غيرمنعطف اتخاذ كرده است و اين قبل از دور جديد گفتگوها ، وضعيتي عادي است كه بخشي از يك بازي تلقي مي شود".

وي گفت: ما همچنين پيامهاي ديگري نيز از سوي ايراني ها دريافت كرده ايم كه - گرچه نه براي عموم - تا اندازه اي گيج كننده است و بطور كلي نتيجه اين خواسته قابل پذيرش است و نشان از يك اتاق براي مانور دارد.

وي همچنين با اشاره به ادعاي برخي محافل غربي كه ايران داراي تاسيسات هسته اي زير زميني است ، گفت:"از طرف ديگر اگر ايران واقعاً قصد دارد گفتگوها تنها در باره نطنز باشد آنگاه من نمي توانم نتيجه اي موفقيت آميز براي اين گفتگوها تصور كنم".