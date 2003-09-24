مشاور عرفات سخنراني بوش را جانبداري از رژيم صهيونيستي توصيف كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، نبيل ابوردينه به خبرگزاري فرانسه گفت : آنچه ما در سخنراني بوش شاهد بوديم جانبداري كامل از اسراييل بود كه اين سخنان نه از روند صلح حمايت مي كند و نه اجراي نقشه را ه را تسهيل مي كند.

وي تاكيد كرد ، راي و تصميم ملت فلسطين اساس و پايه است و ملت فلسطين حرف اول و آخر را مي زند.

ردينه تصريح كرد : سازمان آزاديبخش فلسطين "ساف" بايد از تصميمات مستقل ملي فلسطيني حمايت كند زيرا همين عامل علت اصلي محبوبيت مردمي و تداوم آن بعد از سالها است.

مشاور عرفات افزود: آنچه از آمريكا خواسته مي شود اين است كه در نشست جمعه آينده با كميته چهارجانبه براي اجراي نقشه راه تلاش كند نه اينكه سخناني كه نفعي براي نقشه راه ندارد ، ايراد كند.

وي در مورد تشكيل دولت آينده فلسطين گفت : خواست همه و در راس آن ابوعمار(عرفات) تسريع در تشكيل اين دولت است تا از دادن هرگونه بهانه به ديگران جلوگيري شود.

